詹姆士炮「莫瑞沒搞清楚狀況」　NBA內鬨惹議員暴怒：講什麼垃圾話！

▲LeBron James詹姆士。(圖/路透社)

記者陳亭伃/綜合報導

NBA事件持續延燒,自從火箭隊總經理莫瑞(Daryl Morey)對於香港示威遊行發表看法後,引發中國網友拒看,中國電視、網路平台拒播的風波。洛杉磯湖人隊球星詹姆士(LeBron James)14日首度公開表態,他認為莫瑞並沒有搞清楚足夠的訊息,導致發言讓很多人在金錢或是心理上受到傷害,結果反讓美國網友暴怒。

根據《BBC》報導,詹姆士這番話不僅惹毛美國網友,連日前到訪香港的共和黨議員霍利(Josh Hawley)也相當憤怒,在推特上指出,「詹姆士,你才有沒有搞清楚真正的狀況,你為何不去香港看看?為何不去跟那些人們聊聊,他們正在為最基本的自由努力,我根本說不出這樣的垃圾話」。

Having just been in Hong Kong - on the streets & with the protestors - this kind of garbage is hard to take. LeBron, are YOU educated on “the situation”? Why don’t you go to Hong Kong? Why don’t you meet the people there risking their lives for their most basic liberties https://t.co/KvphH9RiAl