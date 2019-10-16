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做粗工交嘸女友...暖嬤安慰「盡力就好」賺熱淚　下秒「辣補一槍擊落」

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▲工人,施工,工地（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲工人示意圖，與本文人物無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

奶奶一槍就擊落！一名男網友日前向奶奶抱怨，自己因為做工地都交不到女朋友，不知道該不該轉換跑道。奶奶聽完後便替他加油，表示對得起自己的生活就好，不用管外界眼光；不料她卻在溫馨時刻狠補一槍，讓孫子表示「太受傷......。」

一名在工地工作的男網友在臉書「爆廢公社」中發文，他日前打電話給奶奶聊天時，講到自己在網路上看到很多人和他一樣，雖然收入不錯，但卻因為做粗工的關係交不到女友，煩惱之餘詢問阿嬤「該繼續幹工地嗎？」

請繼續往下閱讀...

奶奶聽完後趕緊安慰孫子，鼓勵他不要在意其他人眼光，應該繼續做下去，對生活盡心盡力、問心無愧就好。沒想到原PO正沉浸在這溫馨一刻時，奶奶突然撿到槍表示，「而且女孩子沒跟妳在一起並不是嫌工地髒，只是嫌你長得醜啦！」突如其來的中肯發言讓原PO秒暈。

▲▼工地,鋼鐵,結構鋼,施工,蓋房子（圖／pixabay）

▲奶奶笑說單身不是因為工地髒，是長相問題啦！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友們看完奶奶逗趣嗆辣的發言都笑歪了，「奶奶好殘忍」、「薑還是老的辣」、「阿嬤很實在，一槍打到重點」、「奶奶傑出的一手」、「阿嬤看破人生」、「沒關係啦！長得醜活得久」、「長得醜是因為帶著奶奶的基因耶」。

儘管如此，原PO最後也寫道，其實他一點都不在意別人怎麼看待工人，同樣都能養家活口，和其他職業沒什麼不一樣，「我覺得可以活動筋骨又有成就感，那些做工地的也別潛意識覺得怎樣，不然你先歧視自己了。」

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