3歲童肛門噴射「半桶鮮血」…一查罹患罕見惡疾　醫歎氣：活到現在是奇跡！

▲男童瘋狂便血，竟罹患罕見病。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

3歲的孩子原本是活蹦亂跳，在父母的懷裡撒嬌的年齡。可是來自廣西省玉林的小炫銘（化名），3歲的他竟然得了一種罕見的疾病，從1歲開始就瘋狂便血，流血速度跟水龍頭一樣，根本止不住，常常能流出半盆多水桶的血量，觸目驚心。醫生接診時，曾直言他「活到現在已經是奇跡」。

據《看看新聞》報導，小炫銘1歲開始就要和病魔做鬥爭，經歷了很多成人所不能承受的痛苦。媽媽肖靜蘭心痛表示，孩子得了一種罕見的疾病「直腸血管擴張症。」她說，「兒子從一歲半檢查出這個病，已經經歷過3次大出血。」

小炫銘現在已經3歲了，從1歲開始接受治療，經歷了抽骨髓、還有多次的腸鏡的檢查。孩子患上這種罕見的疾病，這對全家來說猶如晴天霹靂，為了給孩子治療，四處奔走求醫，只為給孩子爭取活下來的希望。

醫生曾直言，小炫銘得的這種罕見病，能活到現在已經是個奇跡，只能通過繼續治療控制孩子的病情的發展。

不過現在，出現了一線希望，目前廣西醫科大學兒科醫生找到了唯一的治療方案，「通過肝臟移植改變孩子現在的狀況。」聽到這個消息，媽媽肖靜蘭表示要割肝救子。她淚訴，「我是沒有什麼顧慮的，反正是能救他就行了，孩子有存活下去的幾率，我都願意去做，就算割什麼都行，孩子能活就行了。」

目前，治療小炫銘的手術大概在兩周之後安排手術。

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▼醫生曾直言，孩子活到現在已經是奇跡。（圖／翻攝自看看新聞）



