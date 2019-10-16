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猴子被鎖喉只能站不能坐　恐怖實驗室內痛苦掙扎

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▲德國LPT實驗室，被爆料者指出涉嫌虐待動物。（圖／翻攝自Cruelty Free International網站）

▲德國LPT實驗室，被爆涉嫌虐待動物。（圖／翻攝自Cruelty Free International網站）

記者趙正瑋／綜合報導

在德國漢堡近郊的LPT實驗室被爆涉嫌虐待動物，例如猴子在金屬鐵架中被綁住脖子和手腳接受實驗，頭被鎖住，只能站立，無法坐下；小獵犬的喉嚨被迫往下壓，強迫餵食藥物，在實驗中常常大量出血；貓一天最多接受13次藥物注射等，而且實驗時沒有使用麻醉藥或止痛藥，現在當局已對該案件展開調查。

據《MailOnline》報導，LPT對動物進行注射或使其食入或吸入多量實驗藥物，以測量毒性作用，包括嘔吐、內出血、急促呼吸、發燒、體重減輕、嗜睡、皮膚問題、器官衰竭甚至死亡 ，在實驗過程中沒有提供任何麻醉藥或止痛藥。

下薩克森州消費者保護和食品安全州辦公室已向呂訥堡（Luneburg）的檢察官提起訴訟，指控LPT違反了動物保護法。

此外，農業部長基納斯特（Barbara Otte-Kinast）表示，如果這些指控是正確的，就必須迅速作出判決，並給予懲罰。最嚴重的情況，LPT有可能被撤銷動物測試許可證，而且必須立即關閉動物檢測實驗室。

報導指出，許多在LPT中的動物，經常受到未經訓練的動物護理人員暴力對待，許多動物已出現強迫性傾向，一直不停轉圈，而且每天給貓注射最多達13次，讓牠們承受許多痛苦。

英國廢除活體解剖聯盟（Cruelty Free International）執行長，米歇爾·瑟（Michelle Thew）表示，調查LPT後發現這些動物在過程中相當痛苦，而且護理不足，LPT也違反了歐洲和德國的法律。

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