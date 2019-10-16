高鐵台南站贈溫情　脊髓傷友體驗高鐵無障礙之旅

▲高鐵台南站贊助「社團法人台南市脊髓損傷者協會」高鐵車票，由理事長陳宥蓉帶著脊髓損傷傷友，一起搭乘高鐵前往台北進行喘息照護無障礙體驗之旅。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一張高鐵車票，開啟了脊髓損傷傷友們的美好記憶！高鐵台南站 10月16日熱心贊助「社團法人台南市脊髓損傷者協會」高鐵車票，由理事長陳宥蓉帶著脊髓損傷傷友、主要照顧者及志工一行50餘人，一起搭乘高鐵前往台北進行一日南北喘息照護無障礙體驗之旅。

除幫助傷友們透過親身搭乘來感受高鐵車站及列車上各種便利、舒適的無障礙設施外，更希望透過這次高鐵旅程，建立傷友們走出戶外的信心，進而拓展更美好的生活與視野。

為了這趟難得的高鐵旅程，脊髓損傷傷友們有些人甚至清晨4時就起床開始準備，許多人更是在受傷後十幾年間，首度和家人一起出門旅行，因此無不帶著暨期待又興奮的心情，踏上今天的高鐵無障礙體驗之旅！

傷後第一次來到高鐵台南站的傷友國欽表示，高鐵站的無障礙坡道、無障礙電梯、無障礙廁所對輪椅族而言都是非常便立的設施，列車上更有無障礙座位以及求助鈴等等貼心的無障礙友善設施，對輪椅族而言，真是暨舒適又便利！

陳宥蓉理事長則特別感謝高鐵公司的熱心幫助，讓傷友們可以一圓高鐵出遊的夢想。更讓傷友及家屬的心情得到充分的安慰與放鬆，紛紛在臉上揚起了幸福的笑容。透過這次高鐵無障礙體驗之旅，希望傷友能學習到自我照護，分享高鐵無障礙設施的便捷，未來更加深信，原來輪椅客也可以快樂的搭高鐵往來南北、來去自如。

高鐵台南站站長顏宏穎表示，台灣高鐵公司將成為「引領進步、創造美好的生活平台」做為企業願景，積極實踐企業社會責任，透過這次幫助脊隨傷友體驗高速、便捷的高鐵旅程，希望讓傷友們不只感受到高鐵的愛心與用心，更能夠感受到社會上無所不在的關懷與溫暖。