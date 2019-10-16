墨西哥販毒集團「埋伏突襲」槍殺13警　寫「署名字條」夾在雨刷上

▲墨西哥米卻肯州（Michoacan）13名警察被販毒集團突襲槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

墨西哥米卻肯州（Michoacan）42名警察14日凌晨出動執行逮捕令，行經阿吉利亞（Aguililla）市區卻中了埋伏，被販毒集團「哈利斯科新時代毒梟」（Jalisco New Generation Cartel）掃射攻擊，造成13名警員死亡。根據當地媒體，毒梟甚至寫下文字訊息，署名後夾在警車雨刷上，一名官員稍後證實此消息。

▲販毒集團槍殺員警，縱火燒車。（圖／達志影像／美聯社）

42名警察乘坐5輛警車，要到阿吉利亞一間民宅執行逮捕令，卻被三十多名武裝分子突襲。維安部隊趕到現場，發現13名員警已被槍殺，2輛警車被縱火。米卻肯州檢察官索利斯（AdriánLópezSolís）表示，嫌犯坐在「很有可能具有武裝」的車上開火，他們使用了大口徑狙擊步槍、AR-15和AK-47突擊步槍。

Narco mensajes en la enboscada de Aguililla #Michoacan pic.twitter.com/JW2QKG2Zun — Warboy (@Warbooy13) 2019年10月14日

根據《路透》，販毒集團「哈利斯科新時代」（Jalisco New Generation）寫下文字訊息，署名CJNG後，把海報夾在警車車窗上，圖片被當地媒體和社群媒體廣為流傳。一名官員稍後證實此消息，並警告警察絕對不可以支持犯罪集團。

根據《今日美國》，這是墨西哥近年最嚴重的襲警事件，聯邦與州政府已在當地布署維安部隊、檢查哨站，全力追緝凶手。墨西哥公安局表示譴責，並將提供「人道與技術資源」，把嫌犯繩之以法。州長科尼喬（Silvano Aureoles）說，「任何針對警察發動的攻擊都會受到懲罰，這是一次懦弱、狡猾的攻擊，因為他們在道路附近埋伏。」

▲墨西哥13名員警被販毒集團埋伏槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國緝毒署（DEA），「哈利斯科新時代」是美墨成長最快速、最強大的販毒集團之一，他們2011年在維拉克斯（Veracruz）一條主要高速公路上丟棄35具屍體，造成交通大堵塞，並留下文字訊息威脅敵對集團「洛斯哲塔斯」（Los Zetas），聲名大噪。

CNN報導，墨西哥自2006年對抗毒品走私組織，暴力猖獗，公共安全惡化，而米卻肯州因是毒品貿易轉運站，被視為毒梟爭相控制、發生大量流血事件的地方。



