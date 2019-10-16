「承認台灣是獨立國家」9天內破10萬連署門檻　美媒：中國金錢外交確實太過

▲「承認台灣是國家」連署，現在躍上國際媒體版面。（圖／示意圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日前美國白宮請願網站「We the People」出現一則「承認台灣是獨立國家」的連署，要求川普出面回應，13日下午就以10萬人連署迅速突破門檻，如今網友坐等白宮回應，連美國《福斯新聞網》也報導相關新聞，更介紹總統蔡英文國慶相關演說。

根據《福斯新聞網》報導，「承認台灣為獨立國家」的連署，由署名「K.W.」的網友於7日發起，直到13日就已突破10萬人門檻，白宮也將依規定於60天內正式回應。這份連署書中也提到，台灣可以說是亞洲國家的榜樣，1996年出現第一屆總統大選時，從獨裁過渡到民主，完全沒有發生流血衝突。此外，總統蔡英文上任後，中國不斷以「金錢外交」手法，挖走台灣原本的邦交國。

而美國身為台灣的領導、合作夥伴，更是一起抵制中國的重要盟友，在連署書達10萬人次以上的情況下，白宮確實應該要給予正面交代。在台灣10日的國慶典禮中，蔡英文總統正面提出一國兩制、民主等相關議題回應中國，也讓國際相當驚訝。

如今國際上僅有15國（主要為較為貧窮的國家）承認台灣，反倒有180個國家承認中國，中國利用自身為世界第二大經濟體，以金錢換取正式外交關係，已經讓台灣負荷不了，現在就看川普政府如何在中、美、台三方如何回應請願。

▲「承認台灣是國家」秒破10萬門檻，外媒也報導。（圖／翻攝自We the People）