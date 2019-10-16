俄軍「巡邏敘北邊境」防止武裝衝突：土耳其進攻不可接受

▲俄羅斯駐軍巡邏敘北曼比季（Manbij）地區的邊境。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯國防部15日表示，軍隊已在敘北邊境、曼比季（Manbij）地區的「接觸線」（Line of Contact）展開巡邏，避免敘利亞與土耳其發生武裝衝突。俄國駐敘利亞特使拉夫耶德（Alexander Lavrentyev）說，安卡拉的進攻令人「不可接受」，因此絕對不會允許。

根據BBC報導，俄羅斯國防部聲明，駐軍已經開始巡邏曼比季地區的邊境，阻止土、敘發生武裝衝突。據了解，莫斯科自2015年就將武力布署在這裡。

▲土耳其向敘利亞發動「和平之泉」行動。（圖／達志影像／美聯社）

拉夫耶德向《塔斯社》（TASS）表示，莫斯科將會全力阻止兩國軍隊發生衝突。他指出，依照先前的協議，土耳其最多只能挺進敘利亞境內5公里至10公里，這個距離遠遠不到「安全區域」，安卡拉當局沒有權利發動攻擊，進攻行為令人「不可接受」，「因此，我們當然不會允許。」

拉夫耶德證實，俄羅斯介入協調，庫德族將一部份領土割讓給敘利亞政府，換取軍事支持，總統阿薩德（Bashar al-Assad）於14日派遣軍隊前往邊境支援。

▲根據聯合國，「和平之泉」已經造成數十人死亡，至少16萬人流離失所。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，土耳其將庫德族視為恐怖分子，想要把他們趕出敘北邊境，並在當地建立「安全區域」安置難民，9日起發動「和平之泉」軍事行動，入侵敘北。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）堅稱，直到「達成目標為止」不會罷手。根據聯合國，此行動目前已造成數十名平民死亡，至少16萬人逃離。

庫德族是對抗伊斯蘭國（IS）的西方主要盟友，因此美國先前撤出駐敘軍隊，被外界視為背叛，默許安卡拉進攻，但是華盛頓目前也已對土耳其展開制裁。庫德族遭受攻擊後頻頻警告，為了作戰可能難以繼續守衛拘留營與監獄，空襲也會破壞建築物，讓許多IS囚犯趁機逃跑，導致伊斯蘭國捲土重來。