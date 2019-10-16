女毒蟲「汽油淋濕熟睡男友」　看他變「人形火球」尖叫亂跳…甩門逃走

▲吉娜（Gina Virgilio）長期注射冰毒，2012年6月燒死熟睡的男友。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿拉斯加一名女子吉娜（Gina Virgilio）長期注射冰毒，罹患「藥物引致精神障礙」，2012年6月用汽油潑灑熟睡的男友麥可（Michael Gonzalez），眼睜睜看著情人變成一團火球，大喊「好燙！」，立刻關上門逃跑。她於14日被判99年有期徒刑，其中39年為緩刑，在庭上沉痛表示，「我痛恨我所做的事情，我永遠也無法把他帶回來。」

根據《美國廣播公司》（ABC），安克雷奇（Anchorage）高等法院法官沃爾弗頓（Michael Wolverton）表示，嫌犯有表現出悔意，並不是「怪物」，但是真的做出「非常非常可怕的事情」。吉娜完全沒有任何殺人動機，暗示是心理疾病導致可怕犯行，「你無法去理解一個毫無意義的腦袋。那些發生在我兒子以及麥可身上的所有事情，都是我自己想像出來的。當你相信某件事情，就會去做。」

▲吉娜罹患「藥物引致精神障礙」，犯下可怕謀殺，14日被判刑。（圖／達志影像／美聯社）

死者的弟弟奧斯丁（Austine Gonzalez）表示，經過7年的折磨，如今感到如釋重負，「如果她在夠老的年紀被放出來，不再對我、我的家人或社會構成威脅，我就能夠接受。」

《福斯新聞》報導，吉娜2012年6月7日晚上舉辦派對，慶祝麥可生日，壽星開心喝著啤酒，倒在沙發上昏睡到隔天早上。她起床後，走到最近的加油站，購買5美元汽油，把地毯、沙發、門口全部淋濕，點燃信件後隨手一丟，看著男友一邊跳著，一邊大喊「好燙！」，馬上甩門逃跑。據了解，麥可因吸入濃煙與嚴重燒傷，不治身亡。

▲吉娜20歲開始接觸毒品，現在在獄中恢復良好。（圖／達志影像／美聯社）

《獨立報》報導，嫌犯的哥哥卡尼（Reginald Carney）表示，妹妹大約20歲時開始嘗試各種毒品，從大麻、古柯鹼到注射冰毒，2012年1月甚至參加長達2周的冰毒派對，從此開始怪異、失控的狀態，體重下降，喜歡玩火，甚至試圖殺害自己的兒子。幸好，無辜的小男孩及時被政府安置。

卡尼帶著妹妹就醫，發現吉娜罹患「藥物引致精神障礙」（Drug-Induced Psychotic Disorder），但被告知病情會好轉，沒想到最後仍不幸發生憾事。據了解，嫌犯謀殺男友後接受檢驗，體內沒有任何酒精或藥物反應。

吉娜目前已經接受治療，並且積極參加獄中的跑步項目，她出庭時表示，生活與精神狀態已經恢復正常。





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