學校借書！小一哥＆中班弟秀「驚人默契」　媽爽翻：非常省事～

▲大家和手足的默契好嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

大家都會認為雙胞胎會有心電感應，不過有些有年齡差距的手足默契也是很好的。一名媽媽在臉書分享兒子們借到同一本繪本的趣事，神默契的展現也讓她笑說很省事，因為故事只要唸一遍就好；然而也有網友透露，因為兄弟姊妹太有默契了，竟衍伸出許多哭笑不得的故事。

「真的是~了不起了不起！」一名媽媽在臉書「爆廢公社」中分享兒子們在學校發生的驚人巧合，她表示就讀小學一年級的大兒子和中班的兒子，明明是不同學校，日前卻不約而同地借了同一本故事書回家，讓她相當驚訝。

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只見兒子們在沒有說好的情況下，在各自的學校裡借了有著河馬封面的繪本《了不起！了不起！》，媽媽也笑說，真的不敢相信這種巧合就在自己眼前上演，而且這樣還有一個好處，「非常省事，只要唸一次就好！」

▲兩兄弟從不同的學校借回同一本書 。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，眾人紛紛表示「很有默契！果然是兄弟」、「結果還書的時候，兄弟拿錯本，還要在隔天才能還」、「真的了不起」、「這本書到底多了不起呢」、「以後兄弟倆會不會喜歡上同一個人」、「心有靈犀欸」。

不過，留言中也有網友大嘆他們因為「手足默契」而煩惱，「以前學校會有書商來賣書，我跟弟弟跟媽媽要了錢買書，結果當天帶回去的2本書都是同一本XD」、「我的3個小孩各差3歲，以前哥哥姐姐借過的故事書，弟弟又借回來叫我唸，我要唸3遍TT」。

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