美眾議院通過香港法案！　陸外交部：必將採取「有力措施」反制

▲大批香港市民14日參與「香港人權民主法案集氣大會」。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

美國眾議院當地時間15日開會表決，在跨黨派的支持下，一致通過《香港人權及民主法案》，下一步將交由參議院審議，待總統川普簽署後生效。中國外交部緊急回應，對此表示強烈憤慨和堅決反對，「當前香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是儘快止暴制亂、恢復秩序、維護法治的問題」。

根據《新華觀點》報導，中國外交部表示，「美國國會眾議院罔顧事實、顛倒黑白，把肆意縱火、打砸商鋪、暴力襲警等嚴重犯罪稱之為人權和民主問題，是赤裸裸的雙重標準，充分暴露了美方一些人在人權、民主問題上的極端虛偽和破壞香港繁榮穩定、牽制中國發展的險惡用心。」

中國外交部指出，美國在香港也有重要利益。若有關法案最終通過成法，不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身利益。對於美方的錯誤決定，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益。

最後也再度強調，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。我們奉勸美方認清形勢，懸崖勒馬，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止插手香港事務、干涉中國內政。」