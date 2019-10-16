美股收高、台積電續揚　台股開盤上漲55點挑戰11,200點

▲ 台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美國指標企業發表財報、美中協議達成階段性共識，加上英國脫歐也有正面消息，激勵美股四大指數全面收漲，標普、那指迎來三週多來高點。台股今（16）早受美股激勵，加上台積電持續走揚，開盤以11,166點開出、上漲55點。

指標股中，台積電（2330）今日再度跳空開高，以298元開出、上漲1.53%，隨後漲勢收歛，截至上午9點08分，來到296元、上漲0.85%。

請繼續往下閱讀...

股王大立光（3008）開盤4520元、上漲0.44%，並持續走高，目前來到4535元、漲幅0.78%；鴻海（2317）開75.4元、上漲0.94%，目前來到75.1元、上漲0.54%。

美國迎來新一季財報周，部分指標企業強勁的財報讓投資者轉為樂觀；加上美中階段協議達共識、英國脫歐協議文本亦傳出週三前定案等正面因素，激勵四大指數同步攻高，標普、那指迎來三週多來高點。

美股道瓊指數上漲237.44點，收27024.8點、漲幅0.89%；那斯達克指數上漲100.06點，收8148.71點、漲幅1.24%；標普500指數上漲29.53點，收2995.68點、漲幅1%；費城半導體指數上漲35.29點，收1625.6點、漲幅2.22%。