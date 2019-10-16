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又更新了！蘋果iOS 13.1.3釋出　修正備份和藍牙連接等問題

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▲蘋果於9月30日發佈iOS 13.1.2，這次更新修正了一些iOS 13.1.1明顯的錯誤。（圖／路透）

▲蘋果於今（16）日發佈iOS 13.1.3，這次更新修正了一些iOS 13.1.2的錯誤。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

iOS 13.1.2在本月初才剛推出，蘋果（Apple）今天又發佈iOS 13.1.3更新版本，這次更新修正了一些iOS 13.1.2明顯的錯誤，例如：來電不會響鈴震動、藍牙連接、iCloud備份問題等。

以下是iOS 13.1.3更新與修正的內容：

1.解決了可能導致裝置在來電時無法響起鈴聲或震動的問題
2.修復了可能無法在「郵件」中打開會議邀請的問題
3.解決了調整夏令時間後可能無法正確顯示「健康」 App 資料的問題
4.修復了從iCloud備份還原後語音備忘錄錄音無法下載的問題
5.解決了從iCloud備份還原時應用程式無法下載的問題
6.修復了可能導致Apple Watch無法成功配對的問題
7.解決了可能無法在Apple Watch上收到通知的問題
8.修復了某些車輛上的藍牙可能會斷連的問題
9.提高藍牙助聽器和耳機連接的可靠性
10.為使用 Game Center 的 App 提高了啟動效能

蘋果最近頻頻發佈iOS更新，首先是9月19日推出iOS 13後不久，提前在25日發佈iOS 13.1，28日又發佈iOS 13.1.1修正，10月初推出iOS 13.1.2，兩個多禮拜後又發佈iOS 13.1.3。

▲iOS 13.1.3。（圖／記者陳心怡攝）

▲iOS 13.1.3已釋出。（圖／記者陳心怡攝）

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