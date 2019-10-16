美聯合日菲南海軍演　派出先驅遠征快艇、救援打撈船

▲美國、菲律賓與日本進行軍事聯合演習。（圖／取自United States Navy）

實習記者謝汶穎／綜合報導

美國14日聯合日本、菲律賓兩國，在南海進行為期一周的「兩棲聯合軍事演習」。軍演的內容包括兩棲登陸作戰演習和海上艦艇的訓練，目的在於讓海軍通過不同軍事平台和作戰區，進行更複雜的訓練，而這次也是日本海上自衛隊首次參與。

美國海軍第七艦隊(US 7th fleet)派遣多艘軍艦、軍機前往菲律賓巴拉望島，與日本、菲律賓巴拉望公主港舉行儀式，正式啟動這次海上培訓活動(MTA-Sama Sama)，這向活動過去被稱作合作水上戰備和訓練（CARAT）。

美國海軍也出動許多國家資產，包括沿岸戰鬥艦「蒙哥馬利號」、惠德比島級登陸艦、先驅遠征快艇USNS Millinocket、救援打撈船USNS Salvor和P- 8A波賽頓海上巡邏機。

巴拉望島(Palawan)靠近具爭議性的南海，因為資源豐富，加上海域主權與多國重疊而經常發生衝突。中國近年來建立大規模的軍事哨站，強烈主張他們對這條水路的主導權。美國與南海周邊國家也經常對該地露出野心，造成許多外交與安全上問題。

菲律賓海軍副司令丹特.伊達爾戈( Dante Hidalgo)表示，「MTA Sama-Sama是非常重要的培訓活動之一，它為三國提供了發展和增強聯合訓練以應對地區危機的途徑。」美國海軍也表示，這次活動將驗證菲律賓與美國長達數十年的友誼和同盟關係。

MTA的陸上活動包括與專家交流、醫療和人道救助以及爆炸物的處理。海上演習則包括搜索和扣押行動、戰術和人員營救的訓練以及防空和水面的作戰等等。

而這次軍演剛好是在菲律賓與中共出現新的緊張局勢之時所舉行。菲律賓10月初指出，中共軍艦在沒有知會的情況下，將船隻駛經菲律賓仁愛暗沙淺灘，並對他們提出嚴重外交抗議。但菲律賓也表示，這次軍演並非政治行動，與領海上的主權問題並無相關。