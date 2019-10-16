加長拖板車運載報廢機艙「卡橋」　輪胎放氣倒退嚕才脫身

▲客機機艙在運行至哈爾濱金河橋時，因高度沒有計算好而卡在橋下。（示意圖／取自空中巴士公司官網）

實習記者謝汶穎／綜合報導

黑龍江哈爾濱一部加長拖板車在13日運載飛機機艙，卻沒有計算好機艙高度，在行經金河橋時，將機艙卡在橋下動彈不得。經過20分鐘後，拖板車司機才將機身「救出」，所幸未造成任何交通事故或人員身亡。

根據哈爾濱日報報導，空中巴士所製造的「A230客機」運載在哈爾濱市道里區機場路上，準備經過金河橋時，機艙與橋體碰撞，整個機身卡在橋下。目擊者表示，拖板車的司機在糾結要不要通過，但在嘗試開過去之後，就直接被卡住。司機也隨即下車請求支援，經過20分鐘後，才將輪胎放氣，成功用倒車的方式救出機艙。

交警部門在事後說明，因機身超過限高導致意外發生，但沒有造成交通事故或人員傷亡，只有下方橋面受到機身輕微摩擦。但金河橋體上卻並沒有任何限高的標誌提醒。網友也表示應該詳細檢查橋樑是否有受損，也有人表示「是在拆飛機還是拆橋」。

A230客機機艙為空中巴士公司準備報廢的飛機部件，從附近的飛機解體廠基地拆解後，準備運往市區。