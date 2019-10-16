6正妹全裸泡湯！12顆「雪白E級飛彈」炸出...上帝視角超壯觀

實習記者賴韻如／綜合報導

天氣逐漸轉涼，不少人喜歡去泡個溫泉來暖暖身子。近日一張6名正妹「全裸泡湯」的火辣照在網路上瘋傳，只見她們在溫泉池裡圍成一圈，用雙手交叉遮住重點部位，各個身材都相當姣好，而這張照片還是使用邪惡的「上帝視角」所拍攝，讓不少網友大噴鼻血。

這位名為的娘娘（Angel Lau）的大陸網美其實是一名美妝師，她平常喜歡在個人IG中分享自己出遊玩的照片以及各式各樣「養眼」美照，長相清秀又擁有超火辣身材的她，也讓她在IG擁有近4萬名粉絲。日前，娘娘和她的5位姊妹們一起去峇里島遊玩，拍下了「全裸泡湯」的合照做紀念，娘娘更在文內寫道，「雖然我們常常表現很低調，但是我們高調的時候，絕對不同凡響。」

從這一系列的泡湯美照中可以看見，照片裡的6位正妹上半身皆全裸，都是只用雙手遮住重點部位，而其中有一照片讓網友超驚艷，因為其拍攝角度竟是使用超邪惡的「上帝視角」，她們圍成一個圈，可以清楚「觀望」到各個身材都相當火辣，12顆「雪白E級飛彈」就這樣映入眼簾。

在 Instagram 查看這則貼文 有人需要工作吗？我 最近在招人喜欢 Angel Lau（@angel520jay）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 18 日 下午 8:23 張貼

這組火辣照片於近日再度被分享至臉書《爆廢公社》中，不少網友看了都超興奮，紛紛留言，「六神合體」、「招喚生命的儀式」、「來勢洶洶啊！」、「根本就是天堂」、「好想知道站在中間感覺怎麼樣」、「鼻血已流乾」、「這張圖太強大...」、「一個比一個大是怎麼回事」、「難道胸大真的會傳染？」。