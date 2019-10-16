捷運阿姨「有老人請起來」　年輕人不理：沒坐博愛座，現在位子都不是我的？

▲阿姨要求原PO讓非博愛座的位子。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友搭台北捷運，不是坐博愛座卻被一名阿姨要求讓座，讓他直呼「現在有位子都不屬於我的嗎？」有人則分享自己的親身經歷，「這樣的互動讓坐才爽。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，「這位阿姨，從她上車就站在我座位旁，然而，過了兩站，她對我說，『年輕人，這裡有老人，請你起來』。我沒有理她，她卻說，『現在年輕人真沒愛心』。」

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「唉，我還真倒楣，被她挑到」，原PO表示，「明明旁邊一堆年輕人，她沒位子坐噹我幹嘛？我又沒坐到博愛座，現在有位子都不屬於我的嗎？」根據原PO貼出的照片，只見這名阿姨後來坐到了博愛座。

▼原PO認為，「我又沒坐到博愛座，現在有位子都不屬於我的嗎？」（圖／資料照）

對此，許多網友留言，「如果她說『年輕人，可以讓我坐坐，因為老了骨頭不好』。這樣我會願意讓，但這樣唸，我無法」、「我曾在起身想讓座時，對方笑著跟我說，他還年輕不用。我回當然知道你年輕，但拿著行李還是不方便。像這樣的互動讓坐才爽。」

也有人認為，「雖然她的態度不是很有禮貌，但既然開口了，我是會選擇讓座的。我的想法很簡單，站一站不長肉，我讓讓她。希望有天，我的父母也會遇到肯讓他們的人，我是想把這份幸運帶給我最愛的人，那麼，這份幸運的傳遞就由自身做起。」

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