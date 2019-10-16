IKEA買時鐘！新竹哥刮中「最殘念的頭獎」　店員神補刀...在收銀台笑噴

▲IKEA也調降旗下所有門市運費服務。（圖／IKEA提供）

記者周亭瑋／綜合報導

IKEA來台25周年，推出一系列活動回饋消費者。新竹一名男網友昨日前往IKEA購物，並幸運刮中頭獎，但他卻高興不起來，而店員也忍不住給予安慰，沒想到一席話等於在傷口上撒鹽，讓他覺得更淒涼了。

IKEA為了慶祝25歲生日，從10月4日起至11月13日，推出「歡慶家年華」活動，凡是消費不限金額，都能獲得驚喜刮刮卡，其中最大獎就是「整單免費」，同時也有「歡聚全家餐」、「風格浴室組」、「家的靈感書」等驚喜好康，甚至有機會入住IKEA pop-up hotel快閃旅館。

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▲早知道多買一點了。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名新竹哥昨天到IKEA買了一個「STOMMA白色時鐘」，沒想到竟成了頭獎幸運兒，然而他卻在爆廢公社發文直呼，「請問各位刮中IKEA的頭獎正常反應是什麼？我只覺得笑死。」

由於刮刮卡頭獎為「整單免費」，不過新竹哥「唯一」買的這款時鐘僅要價45元，讓人不禁扼腕，好不容易中了最大獎，但也只賺到銅板價。

▲IKEA亞洲首間「快閃旅店」。（圖／翻攝IKEA快閃旅店網站）

在一陣尷尬中，店員連忙安慰道，「不要這樣想啦，這是好事，還有一個在桃園中頭獎也是只買了100多塊而已啊！」

聞言，新竹哥更想哭了，「我只買45塊，你這是安慰我還是補刀？」才在內心默默吐槽一句，他就聽到收銀台傳出歡樂笑聲，店員甚至笑到忘記退還45塊，還是他折返詢問才想起來。

看完哭笑不得的遭遇後，網友們紛紛笑回，「IKEA表示：本次頭獎成本45元」、「應該整間店都買下來」、「這肯定是套路」、「45連雞排都買不起」、「乾...如果是我真的會哭死，應該要全包的」、「你買45中頭獎，我買4000多啥都沒中」。

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