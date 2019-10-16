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唐鳳投書《紐約時報》談公民對話　發揚台灣「數位民主」成就

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▲▼唐鳳出席行政院會後記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲唐鳳列舉台灣透過科技達成的民主成就。（圖／記者張一中攝）

記者錢玉紘／綜合報導

行政院政務委員唐鳳撰文投書《紐約時報》，內容細數台灣所達成的民主成就，他認為，科技促進更多人能參與民主，並列舉了台灣的幾個公共政策網路參與平台，透過這些讓民眾發聲的機會，為政府注入創新想法，也讓台灣的民主更堅強。

唐鳳的文章「強韌民主是數位民主」（A Strong Democracy Is a Digital Democracy）於15日刊登在紐時的網站上。文章的開頭寫道，民主的進步需要更多人的參與，而數位科技就是增加參與度的一項好方法，只是要聚焦在找到共同點和凝聚共識，而非分化彼此。

這是台灣近幾年來學到的一課，政府與科技社群合作，創造出網路平台以及其他數字計劃，讓一般大眾可以提出建議，並對政策改善提出自己的意見，「今日，台灣正在外包民主，並建立一個回應更快更積極的政府」。

文章中提到，到了今日，這項運動旨在提高政府透明度，而它的誕生就是來自全國對政府缺乏開放性和責任感而感到憤怒的時刻，即2014年3月的太陽花學運，當時抗議者要求國民黨政府廢除「服貿條例」，並且建立更透明化的審核程序，後來運動結束後，迄今該法案都未獲立法機關通過。

在當時，由一些有公民意識的駭客和編碼工程師組成了「零時政府g0v」，受到群眾關注。2015年，幾位來自g0v的成員與政府合作，創造了討論法規該如何制定或修改的平台「vTaiwan」。

▲▼vTaiwan。（圖／vTaiwan）

▲vTaiwan主要討論如何以政策解決數位經濟的問題。（圖／vTaiwan）

唐鳳表示，vTaiwan集合了公、私部門以及社會代表，主要討論如何以政策解決數位經濟的問題，此後，投過融合網路辯論以及利益相關者的當面討論，該平台已經處理30項問題，尤其是比較棘手的數位政策問題，其中一個例子為如何管理與計程車發生糾紛的叫車平台Uber。

文章中再舉例提到另一個「公共政策網路參與平台Join」，與vTaiwan一樣都是運用Pol.is的討論系統，但Join會解決數位經濟以外的廣泛問題，例如課徵空屋稅、獸醫使用人藥醫治動物等等。自2015年來，Join網站已經有超過1060萬不重複的訪問者。

唐鳳提到，vTaiwan和Join開啟了台灣政府與民眾之間更直接的交流管道，為人民帶來極大的利益，官員們也可以接觸到新的想法與思考模式，並發現公共服務的核心需求。

▲▼網友連署維護外送員權益。（圖／Join網站）

文章最後還提到「總統盃黑客松」的科技計畫，這是一項去年首度舉辦的競賽，由民間人士或公務員組成的黑客團隊參加，提出並設計改善公共服務的創新方案，獲獎團沒有獎金，但政府承諾會應用該提案。今年獲獎作品為司法院隊伍開發的裁判易讀與量刑參考小幫手，將判決書中艱澀的法律用語轉為白話文，協助大眾能了解。

唐鳳在文末引用蔡英文總統於7月出席黑客松頒獎典禮時提到的「勇敢去做、不要怕犯錯」，他認為，台灣的數位科技正在不斷促進公民對話，並為政府帶來社會創新的精神，台灣也透過讓每個人都有發言權的方式，逐漸加強未來的民主。

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