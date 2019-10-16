美股道瓊漲237點 　台指期開盤上揚51點

▲美股道瓊上漲 237.44 點。回頭看台指期今（16）日開盤上漲51 點，來到11,158 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

華爾街企業財報季強勢起跑，加上中美貿易協議前景明朗化，英國脫歐協議文本也傳出週三前塵埃落地，激勵美股四大指數同步攻高。回頭看台指期今（16）日開盤上漲 51 點，來到 11,158 點。

標普 500 指數上漲 29.53 點，或 1.00%，收 2995.68 點。那斯達克指數上漲 100.06 點，或 1.24%，收 8148.71 點。美股道瓊指數上漲 237.44 點，或 0.89%，收 27024.80 點。費城半導體指數上漲 35.29 點，或 2.22%，收 1625.6 點。

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週二多家企業財報表現亮眼、美中貿易戰歇、英國與歐盟接近完成英國脫歐協議草案，美債殖利率揚升，油價和黃金走低，美股主指同步收高。華爾街也受惠於英國脫歐方面的正面消息。英國與歐盟間談判正在接近達成英國脫歐協議草案，歐盟談判代表巴尼爾（Michel Barnier）也表示，本周有可能達成協議。

截至今早8：47，台指期上漲 53 點，來到 11,160 點。