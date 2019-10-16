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騙女網友試用美容儀器再性侵　惡狼賠60萬換少關2個月

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記者黃翊婷／綜合報導

彰化劉姓男子2018年3月間透過手機交友軟體認識女網友玲玲（化名），隨後假裝要找人試用美容儀器，將玲玲騙到汽車旅館性侵，一審被依強制性交罪判處3年2月有期徒刑，他不滿上訴。台中高分院合議庭考量到劉男已經與玲玲達成調解，並同意賠償60萬元，最後改判3年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼ 床，女生，棉被，房間，失戀，分手。（示意圖／Tirachard Kumtanom／取自免費圖庫stocksnap）

▲玲玲誤信劉男的說詞，還被對方誘騙到汽車旅館性侵。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本文當事人無關）

判決書中提到，劉男向玲玲自稱是醫美產品開發人員，因為急需找人幫忙試用美容儀器，才能交出測試報告，而且用了之後皮乎會變好，希望玲玲能幫忙一下；獲得同意之後，兩人隨即相約前往美容教室試用，但他在開車前往台中的途中謊稱聯絡不上朋友，半騙半哄地將女方帶進汽車旅館。

玲玲在偵查中證稱，進到房間之後劉男說要先用熱毛巾敷臉，這樣才能讓毛孔打開，但敷了一段時間就覺得很熱、不舒服，「他叫我躺在床上，再幫我換了2、3次毛巾，後來換完毛巾他突然躺在我旁邊，還摟著我並往下面摸，我嚇到把毛巾拿掉，他就整個人硬撲上來，我說不要、不願意、放過我，而且一直掙扎，他都沒有罷手。」

驚悚,恐怖,黑影,晚上,租房,房間,靈異（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲劉男進到房間就伸出狼爪，承認自己單純只是想發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

玲玲全程拚命掙扎，劉男仍執意要性侵，還坦言「我單純就是想做那件事」，後來因為無法勃起才沒有得逞；她掙扎十多分鐘後終於逮到機會，用力將劉男推開再拿起桌上的手機準備撥打110，「我叫他不要靠近，接著衝進廁所穿好衣服，逃跑過程中有跟2名清潔阿姨求救，躲了一下確定他沒有追上來，才慌忙搭計程車到警局報案」，這件事情讓她身心嚴重受創，還因此去身心科就診。

雖然劉男一審被依強制性交罪判處3年2月有期徒刑，但他不滿提出上訴。台中高分院合議庭認為，劉男的行為對玲玲造成極大的傷害，但考量到雙方已經達成調解，他也答應賠償女方60萬元，並當場給付30萬元，最後裁定撤銷原審判決，依同罪改判處3年有期徒刑，全案仍可上訴。

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