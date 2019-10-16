「台灣之光」登陸北韓最現代大城百貨！詳細規格曝光　網high爆：想逛

▲該粉專說，這款華碩筆電CPU採用corel7-4、記憶體4G、內建硬碟容量500G、螢幕大小15.6吋，售價朝鮮幣6萬2700元 ，折合新台幣約1萬9000元上下。（圖／翻攝「北韓-朝鮮經貿文化情報」臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「北韓-朝鮮經貿文化情報」臉書粉專發文表示，台灣之光「華碩」（ASUS）筆記型電腦登陸平壤最高檔百貨──大城百貨，「台灣精品，暢通全球！」其實大城百貨經過1年多的整修，在今年5月重新營業，北韓領導人金正恩在開幕前也親自視察，笑得合不攏嘴。

「北韓-朝鮮經貿文化情報」15日說，大城百貨原本也是個大型賣場，在得到金正恩元帥的指導，經過朝鮮工人們不負人民期待的努力下，以極快的速度完成裝修，是目前平壤最高檔的現代化百貨公司，美容美奐的程度比起任何世界上的百貨公司毫不遜色。

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該粉專說，在大城百貨可購買到各國際大品牌的商品，值得一提的是，台灣最優秀的電子產品品牌之一華碩電腦，也陳列於三樓3C產品區，與世界大型品牌在平壤進行諸神的戰爭；該款華碩筆電CPU採用corel7-4、記憶體4G、內建硬碟容量500G、螢幕大小15.6吋，售價朝鮮幣6萬2700元 ，折合新台幣約1萬9000元上下。

▼今年5月開幕時的盛況。（圖／《中新社》）

▲▼百貨內部櫃位陳設。（圖／《中新社》）

▼這不是可口可樂，而是「可可香碳酸飲料」。（圖／《中新社》）

有網友留言「我也好想去逛噢」；該粉專回覆，「這些很容易安排哦！」還有人說，「朝鮮工人手藝似乎不錯」；該粉專回「做工很細，勤快且一絲不苟，是全球素質最好的工人。」

據了解，大城百貨是一棟現代化商場，建築包含地下一層、地上五層，地下一樓的超市中，沒有一般的可口可樂，而是「可可香碳酸飲料」；此外，有著各種果汁、飲料、泡麵等食品，也有香港的庶民小吃雞蛋仔與比利時鬆餅，都相當受到顧客喜愛。

電器商品中更有4K電視、SHARP雙門大冰箱、DELL筆記型電腦等各國品牌均有銷售，美國Coach包包、勞力士手錶等名品也都可買到，化妝品也有蘭蔻、SK-II等國際大牌。

而金正恩在大城百貨開幕前也親自視察，不僅看每層櫃檯，也了解改擴建情況和商品陳列等服務的準備情形。他還笑咪咪稱讚商品陳列的方法和形式很好看，服務環境和規模也都達到高水準。

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▲▼金正恩在百貨開幕前視察笑得很開心。（圖／路透社）

▲▼金正恩逛到男鞋部時還拿起一支鞋，坐下來仔細端詳，讓一旁的官員猛抄筆記。（圖／路透社）