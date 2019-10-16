打輸不爽撂輸贏！打架選錯點挑「治安熱區」...才一砸車！警察秒問：想幹嘛

▲高雄市苓雅區海邊路驚傳有人砸車，警方迅速到場處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區海邊路傳出有民眾的機車遭到砸毀，接獲通報的快打部隊立刻趕往現場，這才發現有4名男子正持木棍跟安全帽在砸毀一部機車，立刻將人逮補，事後嫌犯詢問警方為何速度會這麼快，警方說：「你挑錯點了！這裡是治安熱區，巡邏警察很多的」。

這起案件就發生在16日凌晨2點15分，警方接獲通報表示在苓雅區海邊路上一棟住宅大樓門前，有民眾報案機車遭毀損，警方到場發現有4名男子正在毀損一部機車，於是進行盤查了解，發現原來是一名19歲的呂姓男子跟車主發生口角，但沒想到呂姓男子竟然撂人回來，找來了另外三名男子要跟對方討公道。四個人回到現場後，手持木棍及安全帽等工具朝對方停放在騎樓的機車多次來敲打，造成機車右側車身擦損及後車燈毀損，事後警方將在場滋事之一干人等，全數帶回依社會秩序維護法偵辦。

▲高雄市苓雅區海邊路驚傳有人砸車，警方迅速到場處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方獲報後能迅速馳赴現場控制並帶返回成功路派出所來偵辦，主要是因為這個地方是被分局列為深夜易滋事路段，早有安排常態巡守目標，並在周遭部屬適當警力加強巡邏盤查，所以才能迅速立即以優勢警力控制現場並掌握相關狀況。將滋事之人等帶返所處理偵辦，避免事態進一步擴大。

▲高雄市苓雅區海邊路驚傳有人砸車，警方迅速到場處理 。（圖／記者吳奕靖翻攝）