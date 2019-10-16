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83歲「國民黨大掌櫃」周旋4女　小54歲的她最正！貼身短洋裝秀辣腿　電眼輕咬指

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▲▼泰公一尾龍。（圖／鏡週刊提供）

▲09/14 21 : 41　本刊9月14日直擊，劉泰英搭LEXUS名車與乾孫女小蜜寶一同回到住處樓下，劉上樓換衣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

83歲劉泰英近來春風得意，除了新女友拉拉之外，他還與3個女人過從甚密，對外不是稱女友，就是乾女兒或乾孫女，4個女人分別是小蜜寶、拉拉、明璇還有心玫，身材一個比一個火辣，與劉泰英互動也相當親密曖昧，有的陪吃飯、唱歌，還有相約散步校園，生活精彩不輸年輕人，其中，小劉泰英53歲的長腿小蜜寶顏值最高。

9月14日晚間6時許，一名長相亮麗的長腿正妹，穿著黑色貼身短洋裝，從劉泰英豪宅走出，白皙的長腿在夜色中相當顯眼，當時劉泰英的LEXUS座車已發動在外等候，長腿正妹開車門向司機說了幾句話後，便踏著青春的步伐蹦蹦跳跳地往前走去，邊走還邊咬手指頭，模樣相當可愛。

▲▼泰公一尾龍。（圖／鏡週刊提供）

▲劉泰英的乾孫女小蜜寶有著白皙美腿與大眼睛，長相甜美。

過了不到1分鐘，劉泰英下樓，坐上LEXUS座車，這時長腿正妹已消失在鏡頭外；不久，劉泰英抵達「悅上海」餐廳，與長腿正妹會合後，與友人一起共進晚餐，享用美味的上海料理。

知情人士指出，拉拉是最近才出現在劉泰英身邊的「最新」女友，在此之前，友人都認為劉的女友是開茶藝館的「心玫」，2、3個月前還常看到心玫陪在劉的身旁，直到最近拉拉出現，政商界才傳言劉泰英換了新女友，對他都感到十分佩服。

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