「韓國瑜成中間選民揶揄對象會很難翻轉」　郭幕僚：討厭票流向小英

▲高虹安建議，韓陣營如果想爭取中間選民的支持，就要改善缺點或是強化優點。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨北辦副執行長孫大千11日表示，國民黨總統參選人韓國瑜的民調，在11月中旬就會和現任總統蔡英文達成「黃金交叉」。不過，鴻海創辦人郭台銘的幕僚高虹安認為要達成是很困難的事，一旦中間選民開始揶揄韓國瑜，情況就會很難翻轉，加上郭粉第二大宗的流向是蔡英文，除非對手犯下致命的錯誤，否則目前看來就是「大勢已定」。

孫大千強調，韓國瑜的民調在郭台銘宣布退選後，落後蔡英文是預料中的事，因為現在被郭帶走的5％到8％淺藍選民還沒回鍋，要讓韓國瑜重新壯大支持的策略就是，積極爭取年輕及經濟選民的支持，現階段會繼續努力，目標是要在10月打平民調，並在11月中旬和蔡英文的民調達成「黃金交叉」。

而擅長大數據分析的高虹安接受《放言》採訪時談到，要讓韓國瑜和蔡英文達成黃金交叉其實很困難，因為中間選民很注重自主性、理性討論，假如韓國瑜能把市政規劃等事情講清楚，也有可能會被淺綠選民接受，但是如果「候選人」淪為網路嘲諷、揶揄的對象，選情就會很難翻轉。

▲近期韓國瑜的民調都落後蔡英文。

高虹安表示，郭台銘退選之後，最大宗的支持者選擇不表態，第二大宗的則轉而支持蔡英文，這可能就是所謂的「討厭票」，如果韓國瑜能把缺點改善或是強化優點，或許有可能讓郭粉票回流。

至於目前選情看來如何，高虹安分析，從歷屆總統大選來看，兩強相爭至少要650萬票以上才能勝選，韓國瑜想從中間選民族群拿到450萬票（韓粉估算為200萬票），是有困難度的，而且選戰就如同棒球比賽，現在已經來到七局，韓陣營的落後幅度仍沒有縮減，贏的機率相對較小，除非對手犯下致命性的錯誤，否則現階段看起來就是大勢已定。