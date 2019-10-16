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新婚半年快生了警突上門　孕婦才知夫性侵2幼女得關5年！他：太愛了才隱瞞

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▲▼示意圖,夫妻吵架,成人,憤怒,爭論,男人,爭吵,問題,關係,女（圖／123RF）

▲法官認為，由於范男必須在監獄多時，難以維持雙方婚姻，因此判准離婚。（圖／示意照／翻攝123RF免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹一名陳姓孕婦「帶球嫁」，新婚才快半年在生產前夕，驚覺范姓丈夫竟是性侵慣犯得坐牢，認為自己所託非人，因此向法官訴請離婚。而陳父也證稱，女婿被抓去關後，親家只有買幾包尿布來，他不希望女兒再等這種人。法官認為，范自私而未顧及妻子感受，因此判准離婚。

《自由時報》報導，陳女表示，2016年中快臨盆時，有天警察突然上門，告知丈夫曾性侵兩名未滿14歲幼女，遭判5年徒刑確定得入監；她當時因懷孕不得已才選擇結婚，也從沒聽過先生說過曾犯案。

陳女認為自己被騙，且女兒出生時，丈夫已經在獄中，沒盡到當爸爸的責任，因此告上法院，想中斷這段婚姻關係。陳父證稱，外孫女出生3年多以來，親家只有買幾包尿布，其他都不理不睬，不希望女兒再等這種人出來。

▼陳女挺著大肚子快生了，才知新婚夫曾犯下性侵案。（圖／示意照／翻攝pxhere圖庫）

▲▼懷孕,孕婦。（圖／取自pxhere圖庫）

范男則不願離婚，他指出，之所以選擇隱瞞真相是因為太愛老婆了，怕對方得知後會離開，在獄中也寫信給髮妻，等他服刑期滿後再彌補她和女兒；而家人因有自己的家庭要顧，才沒其他心力照顧母女倆。

新竹地院法官認為，范男自私未顧及妻子感受，雖口口聲聲說愛對方，但由於必須在監獄多時，難以維持雙方婚姻，因此判准離婚。全案可上訴。

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