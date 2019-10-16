高雄深夜街頭飆速失控自撞　警所前「碰」巨響！員警衝出：3男女滿身血

▲一部自小客疑似高速失控就在派出所前自撞，車上有3男女受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市深夜發生一起車禍意外，一輛白色自小客行經中正三路與開封路口時，疑似因為想搶黃燈，車輛突然失控，先撞上路中安全島後，再衝到路邊的捷運設備後才停下，車上除了駕駛外有兩名乘客，先後自行爬出脫困。由於撞擊的力道相當猛烈，保險桿和水箱都噴飛，零件碎片四散，車上三人也分別受到輕重傷。

16日的清晨四點半左右，就在新興區中正三路與開封街口，也就是靠近中正三路派出所的大門，突然間傳來一聲巨響，員警聽到後立刻衝了出來，只看到一名男子躺在地上，動也不動，於是趕緊通報消防隊，而救護人員抵達後立刻將人送醫，另外還有一名女性乘客則全身是傷，救護員想把她抬上擔架時，還痛苦哀號，而車上還有一名男子，還好只受到輕傷不過對於車禍怎麼發生則不願多談。

▲一部自小客疑似高速失控就在派出所前自撞，車上有3男女受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據目擊的機車騎士表示，當時小客車的車速非常快，以接近百公里的速度在市區疾駛，沒想到才搶過路口黃燈後，車子就失控自行撞上安全島，不過根據警方初步了解後發現，駕駛是一名32歲的林姓男子，當時行駛中正三路時，疑似要閃避一輛行駛在開封路的車而急煞，轉一圈後撞向分隔島，經對駕駛抽血檢測，排除酒駕狀況，詳細的車禍發生原因，還有待警方調查。

▲一部自小客疑似高速失控就在派出所前自撞，車上有3男女受傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）