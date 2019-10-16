稱台灣面臨陸「直接威脅」　薛瑞福重申：美持續供台自衛武器

▲美國國防部印太事務助理部長薛瑞福。（圖／翻攝美國國防部官網）

記者錢玉紘／綜合報導

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）日前訪問中國等地，他15日在一場演講中指出，台美雙方應針對處理不實消息方面的經驗加強交流。中方在他出訪期間主動提及台灣問題，但他強調，美方提供台灣自衛武器的做法不變。



《聯合報》報導，美國智庫「詹姆斯頓基金會」（Jamestown Foundation）15日舉行聚焦中國防務與安全的年度研討會，薛瑞福也在中午時發表演講。而國安局副局長陳文凡在稍早的演說中提到，台美可考慮簽署一項宣示性的共同備忘錄，來應對不實的假消息，薛瑞福則表示，不會對未來可能的協議做評論，但他認為，這的確是雙方共同關切的領域，美方可理解這與台灣即將到來的大選有關，雙方應該交流，從彼此的作法學習。



另外，被問到上周出訪中國大陸時，是否有談到台灣的問題，薛瑞福回應，中方有主動提，畢竟美國不久前才決定售台F-16V戰機。不過他也重申，美方執行台灣關係法的政策不變，基於中方軍事現代化，以及其所製造的威脅，美國當然要繼續依法提供台灣自衛所需裝備。



另外，薛瑞福指出，台灣正面臨來自中國大陸的直接威脅，而且是各種形式，包含經濟脅迫、軍事壓力等手段。他表示，台灣在促進自由開放印太區域的主要角色，其實是保護自己，確保民主可以維持現狀，並保有為自身未來做決定的能力。