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網購名店爆家變！唬爛「照顧罕病兒」　說謊發大財月賺500萬

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圖、文／周刊王

網路團購名店「幸福翔綺─西螺麻糬大王」以「照顧罕病兒」的暖心故事在網路颳起一陣旋風，更榮獲雲林十大伴手禮殊榮，但醜陋的現實卻是創辦人程珮綺是因侵占公款被抓包而遭解僱，走投無路下和老公（董淵翔）回娘家求助，但當夫妻兩人習得製作麻糬技術自立門戶後，竟回頭卻與家族爭商標權、搶生意，不惜與手足對簿公堂，為了利益拋棄親情，令人心寒。

▲▼卡奴搶商標。（圖／周刊王提供）

▲程珮綺為奪商標權、搶生意不惜興訟，令兩老及哥哥非常心寒。右為程珮綺，左為父程伯齊、母廖彩如、二哥程文照。（圖／周刊王提供，下同）

請繼續往下閱讀...

10月9日下午，本刊記者來到雲林西螺與「麻糬大王冰上冰」創辦人程伯齊、廖彩如見面，本應安養天年的老夫妻，如今為了程家小妹（程珮綺）與程家大姐（程白菊）、二哥（程文照）的家族爭鬥，煩得不可開交，兄弟姊妹甚至還要對簿公堂，讓程伯齊感到極為痛心。

▲▼卡奴搶商標。（圖／周刊王提供）

▲早年程伯齊騎著這輛三輪車，載著大女兒、兒子四處賣麻糬。

由程珮綺所創辦的「幸福翔綺-西螺麻糬大王冰上冰」，感人的品牌故事加上家傳麻糬的優良品質，讓他們在網路團購行業中迅速竄紅，曾經一度預購麻糬需等半年才能取貨，沒想到部分故事竟是編出來的，讓家族親戚都看不下去，如今竟對家族成員提起仿冒、侵權等等告訴，想把老店招牌獨占，氣得西螺麻糬大王老夫婦都跳出來大罵小女兒程珮綺的不是。

▲▼卡奴搶商標。（圖／周刊王提供）

▲西螺麻糬大王創辦人程伯齊夫妻談到家中紛爭時心痛不已，不禁老淚縱橫。

對於「西螺祖傳麻糬大王冰上冰」商標爭議，本刊致電程珮綺，她強調「冰上冰是由她在16年前率先想出來的，母親當時擺攤並未使用此商標。」另對於遭指侵占公款遭校方解聘一事，她則駁斥為子虛烏有；對於在麻糬中使用修飾澱粉防腐一事，她反駁「怎麼可能？！」而哥哥程文照指控她偽造文書，她除否認外反指哥哥有躁鬱症，之前有被強制送醫紀錄，現在又在外抹黑，讓她覺得相當委屈。

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