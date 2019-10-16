韓冰3個月內不公開幫韓國瑜站台　許淑華證實：她協助網路行銷

▲許淑華證實，韓冰未來3個月不會出面輔選。（圖／記者謝盛帆攝）

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜宣布16日起請假全力投入2020總統大選，由於去年九合一大選時女兒韓冰出面助選掀起網友熱議，這次她是否會返台幫忙站台，也成為外界關注的焦點之一。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長許淑華表示，接下來的這3個月韓冰不會出面幫任何人輔選，甚至不會替父親韓國瑜站台拉票。

韓國瑜15日主持完市政會議後，隨即宣佈自16日開始請假，全心全力投入2020總統大選，並宣示要將南方純樸、誠懇、勇敢的精神帶給全台灣，「重建台灣榮光、重建中華民國光榮」；他同日晚間接受節目專訪時，被問到近期民調仍落後力拚連任的總統蔡英文，他認為其實自己跟蔡英文的民調非常接近，否則蔡不用來搶「中華民國」的票。

對於民調冷冰冰一事，韓國瑜雖然強調「民心」還是熱呼呼的，但支持者仍有許多疑慮。由於去年九合一大選時韓冰一亮相就掀起網友熱議，連帶幫忙拉抬了韓國瑜的聲勢，這次2020總統大選是否會讓她返台輔選，也是各界相當關注的焦點之一。

▼▲韓國瑜宣布從16日開始請假，韓粉熱情舉牌聲援。（圖／記者賴君欣攝）

對此，許淑華解釋，去年韓冰之所以會出面幫忙，是因為當時人手不夠用，她主要是在幕後協助父親韓國瑜，負責提供一些想法或是網路行銷部分，「不需要為了一個選舉，就讓全家人都出現在螢光幕前吧？」所以未來這3個月內韓冰不會現身，也不會公開替任何人輔選或是幫韓國瑜站台拉票。

不過，韓冰確定不會公開幫韓國瑜站台，網友們猜測可能是基於安全考量，畢竟先前曾有不理性網友威脅要對她不利，現在又正逢大選的敏感時刻，對一名父親來說，女兒的安全當然比選情更重要。國民黨立委童惠珍也幫忙緩頰並表示，要不要讓子女在公共場合露面，相信韓國瑜團隊已經評估過了，而且現在的輔選也有很多方式，直接出現在鏡頭前不一定就是最有效的方式。