「國民黨大掌櫃」爆父女戀！40歲「泰公新女友」曝　長髮拉拉輕撫手





圖、文／鏡週刊

曾權傾一時、控有國民黨千億元資產的投管會前主委劉泰英，因涉及新瑞都弊案、國安密帳案入獄，妻子在他服刑時過世。獲「泰公」尊稱的劉泰英，近來因長子債務問題，名下豪宅遭法院公告法拍，父子間因此鬧得很僵，但無損劉泰英的好人生，本刊直擊，劉泰英身邊近來出現「最新」女友拉拉。

▲20 : 56 劉泰英與拉拉一同到住家附近的便利商店前，2人有說有笑。（圖／鏡週刊提供，下同）

知情人士說，劉泰英一度還跟友人稱要娶妻，10月5日晚間8時54分，台北市知名頂級火鍋店「大安9號」門口走出一群客人，其中一名滿頭白髮的長者，正是國民黨前投管會主委劉泰英，他與一名長髮女子及朋友剛用完餐，臉上掛著笑容，正準備去音樂酒吧續攤。

知情人士透露，長髮女子名叫「拉拉」，來自中國北京，年約40歲，最近以「泰公新女友」之姿出現，常陪著出席餐會，二人之間的互動非常熱絡。

▲10/05 20 : 54 劉泰英與抱著小孩的新女友拉拉同框，吃完頂級火鍋「大安9號」後一同離去。來自中國北京的拉拉，年約40歲。

本刊直擊，劉泰英與拉拉一行人走出火鍋店，拉拉懷裡還抱了一個幼兒，狀似自己的小孩，但走了一段路後，另名友人從拉拉手中抱過小孩，穿越馬路後，劉泰英與拉拉在便利商店前駐足，拉拉輕撫著劉泰英的手，講了幾句話後，她便走進便利商店，劉泰英隨即往前走回位在大安路「仁愛大廈」的豪宅，身形佝僂，步履緩慢。

▲21 : 45 用完餐後約1小時，劉泰英與拉拉一行人又去音樂酒吧續攤。

原以為劉泰英先回家休息，但過沒多久，他換下原本的POLO衫，穿上中山裝，再到位於住家同棟大樓地下室的音樂酒吧，與拉拉等友人會合，大約半小時後，拉拉先行離去，並未上樓前往劉家，劉泰英則是又待了45分鐘左右，才由友人攙扶上樓回家。

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