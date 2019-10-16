　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普吹噓「中國每年購買500億農產品」　傳中方要美先取消關稅

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

▲川普與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

中美貿易協定已完成第一階段，美國總統川普日前表示，中國將每年採購高達400億至500億美元的農產品。《彭博》則引述消息人士報導指出，這個部分恐怕很難達成，除非北京取消對美國的產品實施加徵關稅措施，而美國勢必也要先取消才行。

知情人士指出，中國官方的確表示願意開始購買更多美國農產品，但目前的情況下，恐怕不太可能像川普宣稱的一年達400億至500億美元，該知情人士要求匿名討論不公開談判內容。

《彭博》分析，這個狀況凸顯了，即便在上週握手談判之後，中美雙方還是存在著許多意見分歧。美方曾表示，北京願意以購買更多農產品來換取關稅減免，但是中方的立場讓這個交易比原先描述得更加複雜。中國2017年從美國進口大約200億美元農產品。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）稍早指出，根據部分貿易協議，中國將花兩年的時間擴大向美國購買農產品的規模，達到每年400億至500億美元。知情人士則表示，北京過去就曾得到豁免，讓中企購買美國農產品時，可以避免關稅，現在可能會再次這麼做，另一名消息來源則說，對如此大規模的產品實施關稅或免，是不切實際的作法。

中國外交部發言人耿爽在15日表示，中國企業今年以來已向美國採購2000萬噸大豆和70萬噸豬肉等農產品，且將加快採購美國農產品。被問到有關「第一階段」貿易協議，耿爽表示，美方說的是「實際情況」，且雙方了解的情況是一致的。

ET快訊
「國民黨大掌櫃」爆父女戀！40歲泰公新女友曝　長髮拉拉輕撫手
20號颱風「浣熊」最快今生成…模擬路徑曝光　明後天雨區擴大
美眾議院通過《香港人權與民主法案》　要求美國總統制裁侵權人士
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

荷蘭一家6口擠農舍地下室...隱居9年！靠種菜過活「等待世界末日」

川普吹噓「中國每年購買500億農產品」　傳中方要美先取消關稅

美眾議院通過《香港人權與民主法案》　禁美企向港府出口催淚彈

死亡升至74人！哈吉貝颱風橫掃東日本　52條河川決堤

男1眼失明「臉部多重傷害」！巴塞隆納機場示威　西班牙警用橡膠彈清場

「抖音」進軍矽谷！以高「20%」酬勞狂挖角臉書員工

歐盟最後通牒「午夜前作出讓步」　英國脫歐本周有望達成協議

粗心媽親一口！　1歲兒雙唇「紅腫發爛」高燒慘住院

加獨領袖「叛亂無罪、煽動判13年」　巴塞隆納機場示威170傷

川普撿到好大一把槍？美眾議院10/16表決香港人權法

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

每天滑手機10小時！錐細胞受損 16歲女「紅燈看成綠燈」險遭車撞

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

荷蘭一家6口擠農舍地下室...隱居9年！靠種菜過活「等待世界末日」

川普吹噓「中國每年購買500億農產品」　傳中方要美先取消關稅

美眾議院通過《香港人權與民主法案》　禁美企向港府出口催淚彈

死亡升至74人！哈吉貝颱風橫掃東日本　52條河川決堤

男1眼失明「臉部多重傷害」！巴塞隆納機場示威　西班牙警用橡膠彈清場

「抖音」進軍矽谷！以高「20%」酬勞狂挖角臉書員工

歐盟最後通牒「午夜前作出讓步」　英國脫歐本周有望達成協議

粗心媽親一口！　1歲兒雙唇「紅腫發爛」高燒慘住院

加獨領袖「叛亂無罪、煽動判13年」　巴塞隆納機場示威170傷

川普撿到好大一把槍？美眾議院10/16表決香港人權法

超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕

Stadia確認11月19日服務上線　每月訂閱要價台幣300元

網購名店爆家變！唬爛「照顧罕病兒」　說謊發大財月賺500萬

荷蘭一家6口擠農舍地下室...隱居9年！靠種菜過活「等待世界末日」

「魔獸」重回湖人主場表現搶眼　謙虛：心中只有感謝

洋蔥「切完久放」會變苦！專家揭「關鍵原因＆2種避免方式」

專家傳授超強消水腫「4招」，2周打造緊緻輪廓

「國民黨大掌櫃」爆父女戀！40歲「泰公新女友」曝　長髮拉拉輕撫手

唐西奇20歲當球隊基石　教頭卡萊爾：對這小子不新鮮

《英雄聯盟》十週年慶祝網站曝光　16日上午9點將公開未來動向

3天2外送員喪命！平台：承攬沒勞保　勞動部判「僱傭關係」最高罰175萬

國際熱門新聞

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

老翁圍觀砂石車撞爛轎車　「爆血遺體面孔」驚覺眼熟

哈吉貝襲日雨不停　災民求食物

夫妻爽中1億...25年後超慘下場曝光

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

哈吉貝颱風橫掃　日本增至74死

美眾議院通過《香港人權與民主法案》

媽拍下孩子背影照！下秒驚見「隱身劇毒的牠」嚇傻

哈吉貝沖出人頭骨　日3萬網友憂詛咒

發霉爛甲「90度凹折」繼續長！超噁拔除畫面曝

巴塞隆納機場示威　男眼中彈失明

合照比OK手勢　環球影城員工開除

少年懸崖亂推木頭　攝影師遭砸死

體重的8倍！8歲男童捕314公斤虎鯊

更多熱門

相關新聞

美眾議院通過《香港人權與民主法案》

美國眾議院當地時間15日開會表決，在跨黨派的支持下，一致通過《香港人權及民主法案》，下一步將交由參議院審議，待總統川普簽署後生效。法案內容包含禁止美企向香港政府與警隊出口任何催淚彈或是人群控制技術，以及針對破壞香港自治權的個人進行制裁。

抖音進軍矽谷...狂挖臉書人才

APEC前拚了　梅努欽下周通話劉鶴

美「魯莽+狀況外」　俄坐收影響力

大陸經濟遇逆風　專家：貿易戰「明年影響更甚今年」

關鍵字：

貿易戰中美貿易戰美中貿易戰貿易協商川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

全台「6處郵局」11月起改中午才開

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

肉包包床戰乾爹片段流出　蛋餅薇涵開直播公審被判刑

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面