川普吹噓「中國每年購買500億農產品」　傳中方要美先取消關稅





▲川普與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

中美貿易協定已完成第一階段，美國總統川普日前表示，中國將每年採購高達400億至500億美元的農產品。《彭博》則引述消息人士報導指出，這個部分恐怕很難達成，除非北京取消對美國的產品實施加徵關稅措施，而美國勢必也要先取消才行。

知情人士指出，中國官方的確表示願意開始購買更多美國農產品，但目前的情況下，恐怕不太可能像川普宣稱的一年達400億至500億美元，該知情人士要求匿名討論不公開談判內容。



《彭博》分析，這個狀況凸顯了，即便在上週握手談判之後，中美雙方還是存在著許多意見分歧。美方曾表示，北京願意以購買更多農產品來換取關稅減免，但是中方的立場讓這個交易比原先描述得更加複雜。中國2017年從美國進口大約200億美元農產品。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）稍早指出，根據部分貿易協議，中國將花兩年的時間擴大向美國購買農產品的規模，達到每年400億至500億美元。知情人士則表示，北京過去就曾得到豁免，讓中企購買美國農產品時，可以避免關稅，現在可能會再次這麼做，另一名消息來源則說，對如此大規模的產品實施關稅或免，是不切實際的作法。



中國外交部發言人耿爽在15日表示，中國企業今年以來已向美國採購2000萬噸大豆和70萬噸豬肉等農產品，且將加快採購美國農產品。被問到有關「第一階段」貿易協議，耿爽表示，美方說的是「實際情況」，且雙方了解的情況是一致的。