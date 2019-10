荷蘭一家6口擠農舍地下室...隱居9年！靠種菜過活「等待世界末日」

▲荷蘭小鎮驚見一家6口隱居。(圖/路透社)

荷蘭警方在當地時間15日表示,在德倫特省(Drenthe)的農村魯納沃德(Ruinerwold)發現一個隱密的農舍,裡面竟住著一家6口,他們與外界完全隔絕了至少9年,小孩全都未受過教育,有的人甚至不知道外界還有其他人存在,靠著種菜以及一隻山羊過著自給自足的生活。

警方在農舍的地下室中發現1名58歲男子以及5名18到25歲的年輕人,原先以為該男是孩子們的父親,但後來發現不是,男子也不是農場的主人,目前已先將他逮捕,等待調查,孩子們則是全都沒有出生證明或是任何確認身分的文件。當地媒體「RTV Drenthe」報導,這一家人表示自己在這邊「等待世界末日」。

這家人會曝光是因為25歲長子某天閒晃到鎮上的酒吧,老闆回憶,這名年輕人有著長長的頭髮,骯髒的鬍子,穿著破舊的衣服,看起來非常迷惘,「他點了5杯啤酒,全都喝完了,我們開始聊起天,他說他離家出走,需要幫忙,於是我就報警了」。

長子還告訴酒吧老闆,自己從未受過教育,已經9年沒有剪頭髮了,與弟弟妹妹一起住在農場裡面,他希望能結束這樣的生活方式。

魯納沃德是個人口僅3000人的小鎮,這一家人則住在郊區的一個農舍裡面,要過橋才能抵達,外圍有一整排樹木擋著,難以發現警方到現場勘查後發現,農舍的客廳聽櫥櫃後方有一個隱藏的樓梯,通往地下室,6人就住在裡面,而農舍外有一片菜園以及一隻山羊。

關於一家人的身分,鄰居眾說紛紜,當地鎮長表示,孩子們的媽媽在幾年前就過世了,另有報導指出,58歲的男子被發現時有中風現象,只能躺在床上無法行動。一名鄰居指出,他只有在農地上看過一名男性,沒有小孩,但看過一些鵝或是狗等動物,另一名鄰居則說,58歲男大約9年前搬來,講著德文,也有人聽到該男不在時,屋內傳出吵雜聲。

當地的郵差則表示,他從來沒有送信到這個地方,「現在回想起來,還真的是很奇怪的事情」。

目前5個孩子都已經被安置到安全的地方,農舍和附近的土地都被封鎖,警方也表示,的確還有很多未解的問題,正在持續進行調查。

