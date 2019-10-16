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荷蘭一家6口擠農舍地下室...隱居9年！靠種菜過活「等待世界末日」

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▲▼荷蘭小鎮魯納沃德（Ruinerwold）驚見一家6口隱居。（圖／路透社）

▲荷蘭小鎮驚見一家6口隱居。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

荷蘭警方在當地時間15日表示，在德倫特省（Drenthe）的農村魯納沃德（Ruinerwold）發現一個隱密的農舍，裡面竟住著一家6口，他們與外界完全隔絕了至少9年，小孩全都未受過教育，有的人甚至不知道外界還有其他人存在，靠著種菜以及一隻山羊過著自給自足的生活。

警方在農舍的地下室中發現1名58歲男子以及5名18到25歲的年輕人，原先以為該男是孩子們的父親，但後來發現不是，男子也不是農場的主人，目前已先將他逮捕，等待調查，孩子們則是全都沒有出生證明或是任何確認身分的文件。當地媒體「RTV Drenthe」報導，這一家人表示自己在這邊「等待世界末日」。

這家人會曝光是因為25歲長子某天閒晃到鎮上的酒吧，老闆回憶，這名年輕人有著長長的頭髮，骯髒的鬍子，穿著破舊的衣服，看起來非常迷惘，「他點了5杯啤酒，全都喝完了，我們開始聊起天，他說他離家出走，需要幫忙，於是我就報警了」。

長子還告訴酒吧老闆，自己從未受過教育，已經9年沒有剪頭髮了，與弟弟妹妹一起住在農場裡面，他希望能結束這樣的生活方式。

▲▼荷蘭小鎮魯納沃德（Ruinerwold）驚見一家6口隱居。（圖／路透社）

▲農舍要跨過運河才能抵達。（圖／路透社）

魯納沃德是個人口僅3000人的小鎮，這一家人則住在郊區的一個農舍裡面，要過橋才能抵達，外圍有一整排樹木擋著，難以發現警方到現場勘查後發現，農舍的客廳聽櫥櫃後方有一個隱藏的樓梯，通往地下室，6人就住在裡面，而農舍外有一片菜園以及一隻山羊。

關於一家人的身分，鄰居眾說紛紜，當地鎮長表示，孩子們的媽媽在幾年前就過世了，另有報導指出，58歲的男子被發現時有中風現象，只能躺在床上無法行動。一名鄰居指出，他只有在農地上看過一名男性，沒有小孩，但看過一些鵝或是狗等動物，另一名鄰居則說，58歲男大約9年前搬來，講著德文，也有人聽到該男不在時，屋內傳出吵雜聲。

 當地的郵差則表示，他從來沒有送信到這個地方，「現在回想起來，還真的是很奇怪的事情」。

目前5個孩子都已經被安置到安全的地方，農舍和附近的土地都被封鎖，警方也表示，的確還有很多未解的問題，正在持續進行調查。

▼農場周圍種滿樹木，難以接近。

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