　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美眾議院通過《香港人權與民主法案》　禁美企向港府出口催淚彈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大批香港市民10月14日出席「香港人權民主法案集氣大會」。（圖／路透社）

▲大批香港市民在14日出席「香港人權民主法案集氣大會」。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國眾議院當地時間15日開會表決，在跨黨派的支持下，一致通過《香港人權及民主法案》，下一步將交由參議院審議，待總統川普簽署後生效。法案內容包含禁止美企向香港政府與警隊出口任何催淚彈或是人群控制技術，以及針對破壞香港自治權的個人進行制裁。

該法案由共和黨籍議員史密斯（Chris Smith）於6月發起，在眾院休會2個禮拜之後，再度投票表決，並一致通過。法案內容的5大重點與先前差不多，包含：

1. 要求美國國務卿年度審核香港自治程度是否符合1992年簽署的《美國－香港政策法》（United States–Hong Kong Policy Act）條件內容。

2. 要求美國商務部長發表年度報告，評估香港政府是否落實與美國通商的出口法規，包括關於敏感物品的出口規定及美國與聯合國制裁決議，是否充分執行美國對伊朗和北韓的經濟制裁等。

3. 要求美國總統查明侵害香港自由者的身分，包括綁架香港書商、新聞工作者的主謀與協助囚禁的共犯，新版本還擴張至威脅移交、任意關押和酷刑等、屢次違反《中英聯合聲明》和《基本法》，以及其他侵害國際人權的「知情有責」人士。查明身分後，應下令凍結這些涉案人士在美國的資產，拒絕這些涉案人士進入美國。

4. 要求美國總統發表政策，決定是否修改美國與香港的引渡條例和是否提高旅遊警示，保護美國公民與企業不會受《逃亡條例》影響。

5. 必須強調聲明：曾參與和平民主示威活動而遭遭「有政治動機的（politically-motivated）」拘捕的香港人，未來若申請美國簽證，美國都不應該拒絕。

▲▼大批香港市民10月14日出席「香港人權民主法案集氣大會」。（圖／路透社）

▲市民聚集遮打花園。（圖／路透社）

法案通過後，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，「我想對那些選擇支持壓迫人權政府的人說，若是一個人得到了全世界，但卻失去了靈魂，那還有什麼好處呢？」在法案於眾議院通過的前一日，及14日晚間，大批港人上街參與「香港人權民主法案集氣大會」，估計有上萬人參加。

眾議院也同時通過第543號決議案（House Resolution 543），承認香港與美國的雙邊關係，譴責中國干預香港事務，並支持香港市民擁有的抗議示威權利。

ET快訊
「肉包包」激戰乾爹20分鐘片外流！女直播主公審爆料下場慘
癌逝老兵棺木突傳叫聲「放我出去」　親友一聽全笑了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普吹噓「中國每年購買500億農產品」　傳中方要美先取消關稅

美眾議院通過《香港人權與民主法案》　禁美企向港府出口催淚彈

死亡升至74人！哈吉貝颱風橫掃東日本　52條河川決堤

男1眼失明「臉部多重傷害」！巴塞隆納機場示威　西班牙警用橡膠彈清場

「抖音」進軍矽谷！以高「20%」酬勞狂挖角臉書員工

歐盟最後通牒「午夜前作出讓步」　英國脫歐本周有望達成協議

粗心媽親一口！　1歲兒雙唇「紅腫發爛」高燒慘住院

加獨領袖「叛亂無罪、煽動判13年」　巴塞隆納機場示威170傷

川普撿到好大一把槍？美眾議院10/16表決香港人權法

世足資格賽南韓「29年首次」平壤對決北韓　0比0踢平…觀眾席0人入場

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

每天滑手機10小時！錐細胞受損 16歲女「紅燈看成綠燈」險遭車撞

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

川普吹噓「中國每年購買500億農產品」　傳中方要美先取消關稅

美眾議院通過《香港人權與民主法案》　禁美企向港府出口催淚彈

死亡升至74人！哈吉貝颱風橫掃東日本　52條河川決堤

男1眼失明「臉部多重傷害」！巴塞隆納機場示威　西班牙警用橡膠彈清場

「抖音」進軍矽谷！以高「20%」酬勞狂挖角臉書員工

歐盟最後通牒「午夜前作出讓步」　英國脫歐本周有望達成協議

粗心媽親一口！　1歲兒雙唇「紅腫發爛」高燒慘住院

加獨領袖「叛亂無罪、煽動判13年」　巴塞隆納機場示威170傷

川普撿到好大一把槍？美眾議院10/16表決香港人權法

世足資格賽南韓「29年首次」平壤對決北韓　0比0踢平…觀眾席0人入場

川普吹噓「中國每年購買500億農產品」　傳中方要美先取消關稅

《英雄聯盟》小組賽迎第四日　JT再奪一勝搶當B組第一

美眾議院通過《香港人權與民主法案》　禁美企向港府出口催淚彈

新家挖出紅眼金人！神人一看驚曝「內含屍料」　網：看了頭好暈

台南媽媽出賣女兒！甜美正妹「人生3連拍」遭榨乾大崩壞　網嚇呆：同一人？

人妻三溫暖感染「菜花」！女兒在家離奇中招　下體爆疣狀物

晚餐叫Uber Eats！一看「會騎腳踏車來」秒關心　外送員6字苦回　網笑哭：不要這樣～

英國暫停對土耳其出口的武器許可證　回應對敘利亞軍事行動

RIMOWA電子標籤「3萬行李箱」買2年故障…台中男竟要送德國修！原廠緊急發函

向蔡英文下戰帖辯論兩岸政策　韓國瑜引名言「天堂太遠，中國太近」

林宥嘉x楊碧琪合唱《致姍姍來遲的你》　 蕭敬騰聽完搖頭：太喜歡了！

國際熱門新聞

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

老翁圍觀砂石車撞爛轎車　「爆血遺體面孔」驚覺眼熟

哈吉貝襲日雨不停　災民求食物

魯蛇天堂！男女看對眼可直接抱出場

夫妻爽中1億...25年後超慘下場曝光

哈吉貝颱風橫掃　日本增至74死

媽拍下孩子背影照！下秒驚見「隱身劇毒的牠」嚇傻

哈吉貝沖出人頭骨　日3萬網友憂詛咒

發霉爛甲「90度凹折」繼續長！超噁拔除畫面曝

巴塞隆納機場示威　男眼中彈失明

合照比OK手勢　環球影城員工開除

抖音進軍矽谷...狂挖臉書人才

體重的8倍！8歲男童捕314公斤虎鯊

0比0踢合　兩韓29年首次平壤對決

更多熱門

相關新聞

抖音進軍矽谷...狂挖臉書人才

字節跳動旗下的抖音短視頻（TikTok）近日在矽谷設置一間辦公室，並開始挖角臉書（Facebook）的員工，提供的酬勞最多更高出對方20%。此外，有消息人士指出，TikTok搬進了加州山景城的一處辦公室，而該處地點曾為臉書旗下「WhatsApp」所使用。其實，「TikTok」自2018年以來，已從臉書挖來20多名員工。

川普撿到好大一把槍？美眾院10/16表決香港人權法

二次大戰時，我們幫過美國嗎？

APEC前拚了　梅努欽下周通話劉鶴

美「魯莽+狀況外」　俄坐收影響力

關鍵字：

眾議院香港人權與民主法案北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

全台「6處郵局」11月起改中午才開

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

肉包包床戰乾爹片段流出　蛋餅薇涵開直播公審被判刑

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面