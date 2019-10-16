外送員撞到人「機車強制險會啟動」　最高理賠200萬

記者黃翊婷／綜合報導

近日5天內連續發生多起外送事故，導致2名外送員、1名路人喪命，也掀起外界對於外送員是否缺乏保險保障的討論。對此，金管會保險局解釋，假如是外送員騎車撞到路人，機車強制險仍會啟動理賠，因為強制車險並未分成營業用或是自用，至於第三人責任險是否會啟動，就要看保單的內容了。

▲近日外送事故頻傳，警方將會針對外送平台公司召開交通安全座談會。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

由於國慶連假期間一連發生2名外送員在工作時車禍身亡的不幸事件，立委賴士葆日前在立法院財委會質詢時提出質疑，他認為，Uber Eats與Foodpanda都沒有保勞健保，只有意外險，沒有機車險的保障，加上短時間內就有2位外送員車禍喪命，難道他們都是「死了活該嗎？」

金管會主委顧立雄14日回應，美食外送平台與外送員屬於承攬制，雇主沒有投保，強制汽機車責任險則是針對第三人，並非外送員本身，如果想要有保障，就要另外投保傷害險。金管會保險局長施瓊華也補充說明，若以事故來看，外送員沒有機車險可以理賠，但撞到該名外送員的駕駛有投保強制汽車保險，因此會啟動對方的強制險理賠200萬元。

▼▲各界對於外送員是否有足夠的保險保障，討論相當熱烈。

而14日晚間台北市一名Lalamove外送員撞到一名違規穿越馬路的老翁，導致對方傷重不治，再次掀起外界對於外送員缺乏保險保障的熱烈討論。保險局副局長張玉煇向《聯合報》表示，其實強制車險並沒有分為營業用車或是自用車，假如是外送員騎車撞到人，一般狀況下機車強制險還是會啟動理賠，但第三人責任險就得看保單內容而定。

此外，保險局也提醒，強制險最多只賠200萬元，外送員可以加保附有營業用車條款內容的機車任意險，提高理賠金額補足保障，但相對的，保費也會比原來還要貴。

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