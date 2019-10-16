20號颱風「浣熊」最快今生成…模擬路徑曝光　周四五雨區擴大熱點揭曉

▲官欣平說，熱帶低壓今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上，往西北西方向移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，這1、2天有機會發展為輕度颱風；未來一周受到東北風影響，周四（17日）、周五（18日）北部、東北部的雨勢會比較明顯，雨區可能擴展到新竹以北，且有局部較大雨勢發生機率。若屆時熱帶低壓成颱，將是今年第20號颱風「浣熊」（Neoguri，南韓提供，韓語發音）。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（16日）仍受到東北風影響，北部、東北部有局部短暫雨，其中又以宜蘭、基隆北海岸、大台北山區、大台北偏東側平地降雨比較明顯，而桃園、新竹、苗栗仍有機會看到陽光，雲量比較多偶爾小飄雨；桃園以南大致為多雲到晴，午後南部有小範圍降雨。

官欣平說，溫度方面，今晨各地低溫約20到24度，北部、東半部白天高溫約26到29度，中南部仍可達30到32度，日夜溫差比較大。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，目前菲律賓東方海面有個熱帶性低氣壓生成，今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上，往西北西方向移動，環境滿有利發展，今和周四是主要發展期，有機會發展成輕度颱風，看有沒有達到門檻，如果沒發展起來接近到呂宋島，環境就會比較差。

官欣平分析，預估熱帶低壓將接近呂宋島並通過後減弱，對台灣影響沒那麼明顯，目前預報周五、周六（19日）將使東半部水氣增多，雨勢比較顯著；由於它是從東往西把水氣帶過來，如果位置比較北邊一點，降雨就會多一點，還要持續觀察。

官欣平指出，未來一周仍受到東北風影響，北部、東北部周四、周五雨會比較明顯，雨區可能擴展到新竹以北，天氣更不穩定，宜蘭、基隆北海岸和大台北降雨比較持續，有局部較大雨勢；至於中南部一樣未受影響，午後有局部短暫陣雨。

官欣平說，周六、周日（20日）北部、東北部還是有降雨 ；下周一（21日）東北風減弱，雨區仍是北部、東北部，但雨勢更緩和；未來一周溫度方面，各地低溫為20到24度，北部、東半部高溫約26到29度，中南部約30到32度。

▼官欣平指出，預估熱帶低壓將接近呂宋島並通過。（圖／氣象局）

▼各國模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密