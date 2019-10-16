　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20號颱風「浣熊」最快今生成…模擬路徑曝光　周四五雨區擴大熱點揭曉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／氣象局）

▲官欣平說，熱帶低壓今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上，往西北西方向移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，這1、2天有機會發展為輕度颱風；未來一周受到東北風影響，周四（17日）、周五（18日）北部、東北部的雨勢會比較明顯，雨區可能擴展到新竹以北，且有局部較大雨勢發生機率。若屆時熱帶低壓成颱，將是今年第20號颱風「浣熊」（Neoguri，南韓提供，韓語發音）。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（16日）仍受到東北風影響，北部、東北部有局部短暫雨，其中又以宜蘭、基隆北海岸、大台北山區、大台北偏東側平地降雨比較明顯，而桃園、新竹、苗栗仍有機會看到陽光，雲量比較多偶爾小飄雨；桃園以南大致為多雲到晴，午後南部有小範圍降雨。

官欣平說，溫度方面，今晨各地低溫約20到24度，北部、東半部白天高溫約26到29度，中南部仍可達30到32度，日夜溫差比較大。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，目前菲律賓東方海面有個熱帶性低氣壓生成，今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上，往西北西方向移動，環境滿有利發展，今和周四是主要發展期，有機會發展成輕度颱風，看有沒有達到門檻，如果沒發展起來接近到呂宋島，環境就會比較差。

官欣平分析，預估熱帶低壓將接近呂宋島並通過後減弱，對台灣影響沒那麼明顯，目前預報周五、周六（19日）將使東半部水氣增多，雨勢比較顯著；由於它是從東往西把水氣帶過來，如果位置比較北邊一點，降雨就會多一點，還要持續觀察。

官欣平指出，未來一周仍受到東北風影響，北部、東北部周四、周五雨會比較明顯，雨區可能擴展到新竹以北，天氣更不穩定，宜蘭、基隆北海岸和大台北降雨比較持續，有局部較大雨勢；至於中南部一樣未受影響，午後有局部短暫陣雨。

官欣平說，周六、周日（20日）北部、東北部還是有降雨 ；下周一（21日）東北風減弱，雨區仍是北部、東北部，但雨勢更緩和；未來一周溫度方面，各地低溫為20到24度，北部、東半部高溫約26到29度，中南部約30到32度。

▼官欣平指出，預估熱帶低壓將接近呂宋島並通過。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密

ET快訊
一家6口擠農舍地下室...隱居9年！靠種菜過活「等待世界末日
「國民黨大掌櫃」爆父女戀！40歲泰公新女友曝　長髮拉拉輕撫手
20號颱風「浣熊」最快今生成…模擬路徑曝光　明後天雨區擴大
美眾議院通過《香港人權與民主法案》　要求美國總統制裁侵權人士
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網購名店爆家變！唬爛「照顧罕病兒」　說謊發大財月賺500萬

20號颱風「浣熊」最快今生成…模擬路徑曝光　周四五雨區擴大熱點揭曉

人妻三溫暖感染「菜花」！女兒在家離奇中招　下體爆疣狀物

晚餐叫Uber Eats！一看「會騎腳踏車來」秒關心　外送員6字苦回　網笑哭：不要這樣～

RIMOWA電子標籤「3萬行李箱」買2年故障…台中男竟要送德國修！原廠緊急發函

色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名

隱藏富商前男友！友爆營造「單身假千金」　子涵「粉紅奧迪R8」真相起底

新北萬聖節「府中搞什麼鬼」　變裝踩街遊行26日盛大登場

夢見情人劈腿有驚人寓意！「等著對方提分手」卻不敢承擔罪名

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

每天滑手機10小時！錐細胞受損 16歲女「紅燈看成綠燈」險遭車撞

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

網購名店爆家變！唬爛「照顧罕病兒」　說謊發大財月賺500萬

20號颱風「浣熊」最快今生成…模擬路徑曝光　周四五雨區擴大熱點揭曉

人妻三溫暖感染「菜花」！女兒在家離奇中招　下體爆疣狀物

晚餐叫Uber Eats！一看「會騎腳踏車來」秒關心　外送員6字苦回　網笑哭：不要這樣～

RIMOWA電子標籤「3萬行李箱」買2年故障…台中男竟要送德國修！原廠緊急發函

色彩占卜／5選1測最近狀態⋯「想逃到另個地方」挺過後會更強大！

美軍警報20號「浣熊颱風」恐爆發生成！　吳德榮曝2路徑：3天內可能被命名

隱藏富商前男友！友爆營造「單身假千金」　子涵「粉紅奧迪R8」真相起底

新北萬聖節「府中搞什麼鬼」　變裝踩街遊行26日盛大登場

夢見情人劈腿有驚人寓意！「等著對方提分手」卻不敢承擔罪名

稱台灣面臨陸「直接威脅」　薛瑞福重申：美持續供台自衛武器

入秋患者暴增！醫提「4種咳嗽合併症」禁食、保養方式一次看懂

83歲「國民黨大掌櫃」周旋4女　小54歲的她最正！貼身短洋裝秀辣腿　電眼輕咬指

高雄深夜街頭飆速失控自撞　警所前「碰」巨響！員警衝出：3男女滿身血

打輸不爽撂輸贏！打架選錯點挑「治安熱區」...才一砸車！警察秒問：想幹嘛

新婚半年快生了警突上門　孕婦才知夫性侵2幼女得關5年！他：太愛了才隱瞞

藍委調查蔡英文論文資料...教育部回函：138年12月31日「解密」

韓冰3個月內不公開幫韓國瑜站台　許淑華證實：她協助網路行銷

超優質「隨傳隨到」星座男友Top 3 ！處女秒現身、巨蟹甘願變男僕

Stadia確認11月19日服務上線　每月訂閱要價台幣300元

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

生活熱門新聞

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

全台「6處郵局」11月起改中午才開

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

他送不起iPhone 11女友分手　她友回擊：花點錢很難？

20號颱風「浣熊」最快今生成　周四五雨區擴大

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

住摩鐵送「粉紅秘寶」！她羞認：第一次看到

人妻三溫暖感染菜花　 女兒竟離奇中招

人生的「意外旅程」讓我陪你一起走

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

RIMOWA行李箱故障…台男竟要送德修

外送平台讓生意爆紅？業者揭殘酷真相

想夾寶可夢鑰匙圈！噴出4隻小拳石網笑瘋

買大冰咖！店員做錯「道歉重製」　她一看臉垮

更多熱門

相關新聞

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

今年19號哈吉貝颱風重創日本，西北太平洋片刻平靜2天，美軍聯合颱風警報中心（JTWC）又發布最新警報，15日菲律賓東方又有一個熱帶低壓96W快速生成，數據顯示，可能在24小時內增強為20號颱風「浣熊」（NEOGURI），但各國電腦模擬預報其未來走向爭議大。日本氣象公司Weather map認為，熱帶低壓可能向西北、朝沖繩移動。

今晚本周最涼！中北部「吹冷氣」低溫21度

東京避難所拒街友　安倍回應了

水淹沒頭！日災民抓窗簾渡豪雨夜

哈吉貝只是中颱？氣象專家曝秋颱效應

關鍵字：

氣象氣象局氣象雲颱風浣熊颱風官欣平

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

子涵賣淫價碼曝光　父：她躲起來哭

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

南太鉉PO雪莉「勇敢盯鏡頭」獨照：你要好好休息

全台「6處郵局」11月起改中午才開

高雄男比1中4億大樂透！首例捐鉅款

獨／反骨成員爆退團！孫生嗆她「單飛」早露餡

老兵棺木突傳叫聲　親友一聽微笑

尾牙中獎請喝飲料　童顏妹遭同事臭臉

友爆隱藏富商前男友！子涵粉紅奧迪R8真相起底

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

雪莉淚謝太妍：永遠的好姊姊！

肉包包床戰乾爹片段流出　蛋餅薇涵開直播公審被判刑

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面