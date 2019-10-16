人妻三溫暖感染「菜花」！女兒在家離奇中招　下體爆疣狀物

▲三溫暖意外感染菜花，高雄人妻很錯愕。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名50歲家庭主婦日前感到下體有異狀，仔細一看發現陰唇長了5顆疣狀物，就醫確診得了菜花。但令她不解的是，她和丈夫性生活單純，雙方也沒去外面「亂來」，猜測可能是她平時愛上健身房泡澡、洗三溫暖不慎感染，不料後來就讀小六的女兒竟也得了菜花，全因母女倆共用一條浴巾。

「尖形濕疣」俗稱菜花，由人類乳突病毒（human papillomavirus,HPV）引起，最常見是性行為傳染，所以一般人聽到不免聯想到複雜的性生活。事實上，菜花也可能透過共用浴巾、不潔的公共設施感染，過去就有不少類似案例。

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婦產科名醫陳保仁日前曾在節目《醫師好辣》上分享，一名媽媽帶著4歲女兒泡溫泉，卻不幸一起感染菜花。他解釋，雖然人類乳突病毒必須仰賴活體，離開身體幾小時就會死亡，但在不乾淨的水裡仍能短暫存活，即便是100℃高溫水裡也要10多分鐘才會死亡。

▲母去三溫暖感染菜花，回家後又共用浴巾，間接感染給小六女兒。（示意圖／記者李佳蓉攝）

如今高雄這起案例，很可能是菜花患者洗三溫暖時抓癢，掉落的帶病毒皮屑，又被倒楣婦人坐到，才會造成間接感染。婦人告訴醫生，她唯一的性伴侶就是丈夫，丈夫也不會去外面亂來，因為他們工作、生活都形影不離，很可能是她愛泡三溫暖所致。

不過，婦人後來返家，竟發現國小女兒下體也有疣狀物，就醫同樣確診菜花，一追原因才知道是母女共用浴巾，因為菜花有6到8週的潛伏期，她可能在不知道感染的情況下使用浴巾擦拭私處，才意外把病毒傳染給女兒。

醫師提醒，即便是家人，也最好不要共用浴巾，若外出洗三溫暖、泡溫泉，也務必以乾淨毛巾防護下半身，避免直接接觸公共設施。若真的擔心，可主動到院施打HPV疫苗，最適合施打年齡為9-26歲，最佳時機則是性行為前2年；但若超過45歲則會因免疫力問題，不建議施打。

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