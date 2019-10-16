英國暫停對土耳其出口的武器許可證　回應對敘利亞軍事行動

▲土耳其對敘利亞北部的庫德族發起軍事行動，英國也宣布對土耳其實施武器禁運。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其在9日宣布對敘利亞東北發動軍事行動，同為北約盟友的英國以暫停「武器出口許可證」作為表態。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）15日表示，由於擔心土耳其在敘利亞東被展開的軍事行動，英國政府決定對出口土耳其的武器暫停頒發許可證。

根據《路透社》報導拉布在議會發表聲明稱，「英國政府非常嚴肅看待武器出口問題，所以我們將非常仔細徹底地研究我國向土耳其出口武器的問題。在我們就此做出分析前，不會對可能用於敘境內軍事行動的武器頒發新許可證。」

拉布表示，土耳其的軍事行動嚴重破壞區域的安全與穩定，「盟友採取這樣的行動，並不是我們所期望的」

除了英國暫停武器出口，德國與法國也宣布暫停武器出口。面對西方國家以武器禁運作為反制手段，土耳其總統艾爾段表示，西方列強以武器禁運作為威脅，無法阻止土耳其發起軍事行動的決心，那些認為可以用威脅阻止土耳其的人，這樣的想法是嚴重的錯誤。

土耳其總統艾爾段10月9日宣佈在敘利亞北部發動軍事行動，打擊庫德工人黨和「伊斯蘭國」恐怖組織，當日空襲敘利亞哈塞克省的拉斯艾因等邊境城市，隨後展開地面行動。

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