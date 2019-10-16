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晚餐叫Uber Eats！一看「會騎腳踏車來」秒關心　外送員6字苦回　網笑哭：不要這樣～

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▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣Uber Eats大多是機車外送。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／董美琪報導

有網友在「爆廢公社」貼出一張截圖，只見一名網友晚餐要叫Uber Eats，不過系統顯示「會騎腳踏車過來」讓他擔心又好奇，忍不住詢問狀況，沒想到單車外送員出事，讓他傻眼愣住。網友看了笑翻「知道不該笑，還是忍不住了！」

經查，網友在「爆廢」的這篇貼文，原來是出自Dcard 14日深夜一篇文章，這位Dcard男網友寫道，「晚餐突然想吃鹹酥雞，於是我就點開了App，外送員領完餐點正要送過來我家……我沒看錯吧？我沒看錯！真的是騎腳踏車來，店家距離我家有3.2公里，我當下還笑得很開心，第一次看到有人騎腳踏車送。」

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▲▼Uber Eats騎單車外送，網友好奇一問結果傻了。（圖／翻攝Dcard）

▲Uber Eats騎單車外送，網友好奇一問結果傻了。（圖／翻攝Dcard，下同

男網友因為真的很好奇是不是騎腳踏車過來，於是發了訊息問，「結果……腳踏車落鍊，我的晚餐怎麼辦？好啦其實晚餐是其次，我現在比較擔心的是外送員要怎麼過來……？」

網友看了紛紛笑倒，「哈哈哈哈哈好可愛」、「我也有遇過騎腳踏車的外送員～」、「可能是做身體健康的（誤）」、「害我在上課笑出來」、「雖然很地獄但超好笑啦」、「我前天叫Uber Eats也是顯示騎腳踏車，我們想說很辛苦買了一杯飲料要給他，結果他騎摩托車來，但飲料還是給他了」、「我今天才看到一位小姐騎腳踏車送呢」、「我真的有在嘉義看到騎腳踏車的」。

也有人覺得大驚小怪，直說國外很多都是單車外送，「澳洲也是騎腳踏車」、「東京的也大多都是腳踏車！」、「英國也是」、「捷克也是腳踏車+1而且騎好快好厲害」、「日本都這樣啊」、「日本的道路規劃還不錯，騎腳踏車大致上不用左閃右閃」、「在加拿大看到很多都是騎腳踏車送外送」。

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▲▼Uber Eats騎單車外送，網友好奇一問結果傻了。（圖／翻攝Dcard）

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