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北市優良公車司機拿「巧克力」引誘性侵！害女乘客懷孕　重判6年半

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司男性侵智障女被台北地院重判6年6月。（圖／報系資料照）。

圖文／周刊王

台北某客運前司機司光宇性侵身心障礙女乘客還讓她懷孕，直至被害人懷孕13週，司男的犯行才曝光，案經台北地院審理，司男辯稱不知道被害女子身心障礙，但法院傳喚他同事證稱「總站司機都知道。」因此法官遂依乘機性交罪重判有期徒刑6年6月，全案仍可上訴。

根據了解，被告司光宇曾在公車上撿到50萬元拾金不昧，並接受優良司機表揚，當年他說「乘客會帶著大筆現金搭車，必定都有急用，看到失主失而復得的眼神，是開心的事。」不料如今竟涉性侵不名譽案件被判重刑。

檢方起訴指出，司男在客運總站服務，2015年認識被害女子，與她互留手機號碼、加LINE成為朋友，司男常趁下班後載被害人前往她母親的公司、或利用假日邀約被害人出遊，以巧克力、零食引誘，3度帶被害人到台北市不同的旅社性交。

2016年9月，被害人生理期異常，經友人建議驗孕，發現「兩條線」；10月去醫院檢查，確認懷孕13週，經引產手術並檢驗胚胎DNA與司相符，檢警偵辦後將司起訴。

司男否認性侵，他說，被害人搭他的車「給的都是全票。」否認知道她身心障礙；司男說，會送她巧克力，是兩人以男女朋友交往，發生關係則是雙方同意。

司男的前同事作證說，在總站搭車的乘客，司機都認識，被害人工作單位（庇護工場）那站上、下車的，基本上屬同一單位，下班時「她們會一群一群約7、8名少女一起」，只要一聊天，就知道她們與一般人不太一樣。

被害人說，她沒有很喜歡司男，與司男並不是男女朋友，因為她沒有朋友，才把司男當朋友，根據相關證述，法官認為司男犯下乘機性交罪。

判決表示，司男利用心智缺陷以及被害人渴望交友的心態，數次乘機性交，行止不當至極，犯後避重就輕，未與家屬和解，加上告訴代理人證稱，被害人被性侵以後，頭上出現「壓力圓形禿」，建議重判司男，就司男3次犯行各判刑3年6月，訂應執行刑6年6月。

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