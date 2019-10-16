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子涵霸氣回連千毅「我想自己賺」卻名列劉喬安花名冊　法院曝光賣淫價碼

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▲子涵最新病況。（圖／翻攝自子涵IG、連千毅臉書）

▲子涵因連千毅之亂遭到波及，被爆曾經遭到追求甚至包養。（圖／翻攝自子涵IG、連千毅臉書）

記者林彥臣／綜合報導

辣模子涵（本名：翁子涵）捲入連千毅後宮亂鬥，遭影射被包養，沒想到才剛公布對話紀錄自清，又被恩客、仲介起底黑歷史，4年前曾經劉喬安仲介，二度到澳門及台中賣淫，碼隨判決書公告全都曝光，一次12萬至20萬元。經紀人對此回應表示，子涵當時年僅18歲，以證人身分出庭，但絕無從事性交易。

▲▼子涵認做證人！澳門恩客一次20萬「賣淫價碼」曝光　父嘆：她都躲起來哭。（圖／翻攝子涵臉書）

▲子涵過去因爆乳開著粉紅色奧迪R8出沒墾丁爆紅。（圖／翻攝子涵臉書）

子涵過去因爆乳開著粉紅色奧迪R8出沒墾丁爆紅，豪宅也提供網紅「在不瘋狂就等死」拍攝，營造出高貴千金形象，她日前公開與連千毅的對話，只見連千毅霸氣撩妹，「妳生活費想要多少，我們來交往，我跟她們都斷了，答應妳的」，但子涵很有骨氣，秒回「我想自己賺」，當時連千毅還大讚「妳真優秀，很可取，跟別人不同」，沒想到卻遭到恩客、仲介向周刊爆料，她7年前就開始接客，後來整形轉行入演藝圈，抬高身價。

▲▼子涵認做證人！澳門恩客一次20萬「賣淫價碼」曝光　父嘆：她都躲起來哭。（圖／翻攝子涵臉書）

▲澳門恩客一次20萬「賣淫價碼」曝光，父嘆：她都躲起來哭。

根據北院劉喬安賣淫案在2016年6月30日的判決書中記載，2015年劉喬安跟應召站首腦朋友「戴姐」戴君儀仲介女模女星，陪恩客出國度假兼賣淫，「花名冊」中就出現了「翁子涵」的名字，顯示2015年3月至9月間，三度仲介她2次遠赴澳門進行跨國性交易，另外1次在台中，案發後她也因此被以證人身分約談，前往大安分局訊問做筆錄。

▲起底子涵背景。（圖／翻攝自Instagram／子涵、YouTube）

▲子涵遭指當初2度澳門，及1次前往台中與恩客交易。（圖／翻攝自Instagram／子涵、YouTube）

判決書指出，子涵2015年3月接受劉喬安仲介，前往澳門從事性交易，男客支付12萬元，她分得7至8萬元；5月她經劉喬安及應召站首腦戴君儀仲介再度到澳門，男客支付20萬元，她分得7至8萬元；9月第三次她經劉喬安仲介前往台中，男客人支付12萬元買春，她分得7萬元酬勞。

針對判決書內容，經紀人15日回應《東森新聞》，稱剛剛有去詢問子涵，她說她那時候18歲左右，「是以證人身分出庭，並沒有拿到任何一毛錢，沒有上面寫的客人拿多少錢、她分得多少錢。」

▲▼子涵認做證人！澳門恩客一次20萬「賣淫價碼」曝光　父嘆：她都躲起來哭。（圖／翻攝子涵臉書）

▲子涵認做證人。（圖／翻攝子涵臉書）

父親也出面澄清，劉喬安涉及賣淫事件，女兒說，只要是該經紀公司旗下的人，檢警都會把她們約去問一下，「她不可能（賣淫）的啦，再怎麼樣講，她還算潔身自愛。」強調女兒對阿公阿嬤、爸爸都非常孝順，「憑良心講說，像這種女兒真的是十輩子也生不到」，最後娓娓道出子涵長期受的委屈，提到經紀公司事件、連千毅追求或是網紅的攻擊，「她哭都是躲起來悶著哭啦！」

【子涵黑歷史1】千金身分和連千毅仿貨一樣假　子涵賣淫黑歷史曝光

▲子涵平時擔任車展show girl和平面模特兒，平常也不吝於po出性感火辣照。（圖／翻攝自子涵IG）

檢警在2015年間接獲美國在台協會（AIT）檢舉，指有台灣女子接受跨國賣淫集團仲介到國外進行性交易，經檢警長期追蹤調查，同年10月發動第一波約談行動，將劉喬安、「戴姐」戴君儀、鐘宜姿等3名主嫌約談到案；當時也一度盛傳有所謂的「花名冊」，不乏有小模及女藝人遭到影射被仲介到國外賣淫，在演藝圈掀起一陣風暴。

劉喬安說自己4天前最後一次使用K他命。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

▲劉喬安過去的案件，又因為連千毅之亂被翻出來。（圖／翻攝自劉喬安臉書）

檢警根據「花名冊」名單比對通聯記錄，查出劉喬安曾在2015年3月至9月間，3度仲介當年才18歲的翁子涵，遠赴澳門進行跨國性交易，案發後翁子涵因此被以證人身分約談，親赴台北市警局大安分局進行訊問筆錄。

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