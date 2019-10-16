向蔡英文下戰帖辯論兩岸政策　韓國瑜引名言「天堂太遠，中國太近」

▲韓國瑜向總統蔡英文下戰帖，引越南名言「天堂太遠，中國太近」。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜15日請假投入總統大選，前一晚接受談話性節目專訪時，還引用了一句越南名言「天堂太遠，中國太近」，指如何處理好兩岸問題是頭等大事，處理不好會很麻煩，所以向總統蔡英文下戰帖，希望就兩岸政策進行有建設性的辯論。

韓國瑜受訪時表示，越南有一句名言「天堂太遠，中國太近」，意思是對越南人來說，天堂很遠，但中國近在眼前，如何處理與中國的關係，是越南人民幾千年來的頭等大事，處理得好進天堂，處理不好就很麻煩，所以他覺得這句話很值得台灣人民思考。

韓國瑜指出，他之所以拋出兩岸政策辯論，是因為大陸這個鄰居人口多、拳頭大，台灣沒有石油、鑽石，試問該對抗還是和平交往？更何況行政院上下部會都脫離不了兩岸關係，國家被這個大漩渦給漩住了，所以兩岸問題至關重要，更攸關中華民國生死存亡，一旦處理不好，整個台灣就會漩進去。

▲韓國瑜認為，總統蔡英文應該盡快接受辯論，以釐清兩岸政策及中華民國未來走向。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜認為，蔡英文現在不願意辯論，主要是身在帥位，有車、馬、炮隨側保護，但他是赤裸裸不斷遭受抹黑攻擊，或許蔡總統是心想不用親自上擂台，光靠車、馬、炮就能把韓國瑜打掉半條命。但現在兩岸關係低盪、外交失敗，內部紛擾不斷，若兩岸碰撞，最辛苦的就是下一代。

韓國瑜說，他要盡快找蔡總統辯論兩岸政策，就中華民國未來走向和兩岸關係進行有建設性的辯論，不能讓對方一再利用香港反送中事件，「香港人流血，民進黨補血」，盼蔡總統接受辯論，而不是等到11月，這樣才是一個負責任的總統應有的作為。

至於外界認為他的兩岸政見與前總統馬英九過於雷同，韓國瑜解釋，馬英九過去為了穩定兩岸所推行的政策，對台灣有利的，他當然要保留繼續做，只是某些作法可能會不一樣。

▲韓國瑜不擔心民調落後，「民調是冷冰冰數字，民心是熱呼呼感情」。（圖／ETtoday資料照）

韓國瑜強調，他是第一個呼籲全球華人站出來保護中華民國的人，制高點整個拉起來，跟馬英九是不一樣的，所以為什麼這次海外華僑會如此沸騰，也是因為很多人認同創立中華民國的孫中山先生。

民調落後部分，韓國瑜認為，民調是冷冰冰的數字，民心是熱呼呼的感情，卻有特定機構想藉冷冰冰的數字來打擊熱情的支持者。

韓國瑜舉競選高雄市長為例，當時民調有機構效應，做100次民調他就輸了100次，但他深知只要有了民心，民調自然高，去玩弄那些數字沒有用，「民進黨失去的是民心，投票那天就會知道」。