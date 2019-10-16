北市男「賭博電玩」慘輸千萬跑路　家屬：全世界只有警察不知道那邊有！

圖文／鏡週刊

化名小華的男子向本刊投訴，指稱自己的姊夫在台北市萬華區西昌街及西門町2間賭博性電子遊藝場豪賭，花光家產近千萬，鬧得妻離子散，怎麼勸都沒用，多次向轄區警方檢舉竟然也無效，讓小華氣得大罵：「全世界都知道西昌街和西門町那的電子遊藝場在賭博輸贏，只有警察不知道！」

小華無奈的告訴記者：「早就告訴姊夫不要再賭了，他就喜歡去西昌街那裡，都輸了快千萬了。」小華的姊夫沉迷賭博性電玩，不斷拿出積蓄猛往遊藝場砸，輸的血本無歸，讓家屬相當擔憂，苦勸無用，一家還為此失和。

事實上，小華控訴，賭博性電子遊藝場在萬華相當常見，不只在西昌街，位在西門町的獅子林大樓內也暗藏賭場，光是在這2處，自己的姊夫就花上了千萬元，小華一家人勸不動姊夫，便決定檢舉賭博遊藝場。

「我去跟警察局投訴警察都不處理，我在想這中間一定有什麼問題。」家屬前後向警方檢舉近10次，電子遊藝場依舊存在，賭客也並未減少，向警方檢舉這麼多次根本沒人理，讓小華不禁懷疑：「賭博業者是否與警方有勾結，有人會知道嗎？」

投訴人指出賭博性電玩充斥在鬧區，多次檢舉卻不見改善，相關單位應加強稽查，不讓賭博電玩成為治安死角和都市毒瘤衍生出更多社會問題。



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