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打通林口八里任督二脈　侯友宜推動105市道籲中央協助

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▲ 侯友宜視察105市道拓寬改善工程 期待各項公共建設帶動八里發展與繁榮。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜視察105市道拓寬改善工程，期待各項公共建設帶動八里發展與繁榮。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜15日會勘林口通往八里的重要幹道後湖路（105市道），由於現有道路曲折蜿蜒視線不佳，亟需新建拓寬幹道，打通林口八里的交通任督二脈，提升當地經濟動能。此外，侯友宜前往視察施工中的八里行政大樓及渡船頭公園，期待融合在地特色的新地標。

侯友宜表示，後湖路（105市道）過於蜿蜒崎嶇，行經時必須減速慢行；寬度不足，導致大小車爭道，時常發生危險。而隨著台北港特定區與淡江大橋逐步到位，林口工一用地也將帶來產業進駐，交通車流量必會增加，現有道路改建與拓寬勢在必行，新建道路預計採用旋轉高架的方式，期待能儘速規劃、完工。

▲ 侯友宜視察105市道拓寬改善工程 期待各項公共建設帶動八里發展與繁榮。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜視察105市道拓寬改善工程。

會勘現場中，在地議員及里長特別感謝侯市長，兌現市議會及里長座談上的承諾，以最快的速度推動105市道改善工程進行。侯友宜強調，這條道路涉及台北港特定區未來發展，建設道路龐大經費更需要中央的支持，中央地方協力配合，帶動八里地區的發展。

隨後，侯友宜也前往視察即將完工的八里行政大樓，其建築外觀融合十三行博物館及周邊公園的地形地貌，結合區公所、戶政事務所與清潔隊等單位，並在頂層規劃空中花園的設計，侯友宜讚許八里行政大樓空間遼闊、規劃良善，期待2019年底前在此為民服務，提供更完善的服務與洽公環境。

最後，侯友宜來到新北市唯一以「彈塗魚」為主題的八里渡船頭公園，占地約800坪，預計2019年11月完工啟用。新工處表示，八里渡船頭公園以彈塗魚造型的立體攀爬網為主軸，將在周邊設置彈跳區、體建區、沙坑、攀岩及360度鞦韆等多款特色遊憩設施，提供市民健身樂活、親子同樂的新場所。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 侯友宜視察105市道拓寬改善工程 期待各項公共建設帶動八里發展與繁榮。（圖／新北市政府提供）

▲▼ 八里行政大樓空間遼闊、規劃良善，2019年底前在此為民服務。

▲ 侯友宜視察105市道拓寬改善工程 期待各項公共建設帶動八里發展與繁榮。（圖／新北市政府提供）

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