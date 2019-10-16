「抖音」進軍矽谷！以高「20%」酬勞狂挖角臉書員工

▲抖音進軍矽谷，大挖臉書人才。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

字節跳動旗下的抖音短視頻（TikTok）近日在矽谷設置一間辦公室，並開始挖角臉書（Facebook）的員工，提供的酬勞最多更高出對方20%。此外，有消息人士指出，TikTok搬進了加州山景城的一處辦公室，而該處地點曾為臉書旗下「WhatsApp」所使用。其實，「TikTok」自2018年以來，已從臉書挖來20多名員工。

綜合媒體報導，隨著TikTok在全球的增長，臉書也不得不開始正視這一競爭對手的存在，科技新聞網站「The Verge」取得臉書今年7月兩場內部會議錄音，祖克柏在裡面提到，抖音在印度已經超越Instagram「這是非常有趣」的現象，但可能也是因為大量投資廣告費而有的結果，臉書很值得去研究、了解，還有時間去領先潮流，這塊市場才剛剛出現。

▲臉書執行長祖克柏。（圖／路透）



據職場社交網站「LinkedIn」顯示，除了新辦公室外，TikTok已經公佈當地的多個職位招募，包括人力資源、信任與安全部門的產品營銷等。此外，他們還計畫升級位於加州卡爾弗城（Culver City）的總部，並預計在2020年初遷入可容納1000名員工的新辦公室。

一位知情人士指出，TikTok提供的薪資最多比臉書高出20%，在業界已是眾所周知。不過其實，TikTok已從Snap、Hulu、蘋果、谷歌旗下YouTube和亞馬遜挖走更多的人才。

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