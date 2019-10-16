男1眼失明「臉部多重傷害」！巴塞隆納機場示威　西班牙警用橡膠彈清場

▲巴塞隆納機場衝突中，一名警察持鎮暴槍瞄準示威者。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

西班牙巴塞隆納貝爾維奇醫院（Bellvitge Hospital）證實在14、15兩日的佔領機場示威活動中，有1名男性傷患將警方發射的鎮暴槍彈擊中面部，導致1眼失明，需要進行手術治療。

加泰隆尼亞獨派運動領袖於2017年10月發起獨立公投，並依據開票結果宣布加泰隆尼亞從西班牙獨立，因此被控上西班牙最高法院。法院14日依煽動罪宣判9名被告9年至13年不等重刑，引爆加獨支持者另一波示威行動。

根據西班牙《國家報》（El País）報導，數千名示威者強行阻斷巴塞隆納國際機場聯外道路，試圖佔領並癱瘓機場運作。警方則使用警棍、非致命性槍械等武器強勢驅散示威群眾。當局統計，巴塞隆納機場衝突中共有131人受傷，其中24人需要送醫治療，在加泰隆尼亞其他地區的抗議活動中則有另外16人受傷。

報導指出，現場執法單位包括加泰隆尼亞自治警察（Mossos d’Esquadra）和西班牙國家警察（CNP）。其中，加泰隆尼亞自治警察使用的是海綿彈，這種武器不需要朝地面開火，精準度較高；西班牙國家警察使用的則是威力更強的橡膠彈，依照規定，警方不可直接朝人群發射橡膠彈，只能朝目標前方的地面開火，使彈丸擊中地面後朝目標反彈。

院方表示，該名男性傷者到院時有「多重面部傷勢」，需要接受手術治療，傷勢符合遭橡膠彈擊中的情況，但海綿彈同樣有可能造成失明。報導提到，加泰隆尼亞自治議會已經立法禁止自治警察部隊裝備橡膠彈，但此法並不適用於西班牙國家警察和憲兵性質的西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）。

另據西班牙埃菲通訊社（Agencia EFE）報導，當地律師事務所指出，131名傷者中，有6人是遭橡膠彈或海綿彈擊中而產生傷勢，除了上述失明男子外，還有另外一人同樣遭彈丸擊中眼部。另外，現場還有多名記者在警方清場過程中受傷。

加泰隆尼亞政府發言人布多（Meritxell Budó）則為警方驅散行動中的「孤立事件」辯護，稱行動是為了「保護示威者」。她接受當地電台訪問時說，「有時候必須採取行動，避免更壞的情況發生。」

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▼當局統計，共有131位民眾在機場示威衝突中受傷，其中24人需要送醫。（圖／達志影像／美聯社）

