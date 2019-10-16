學校引進「得來速」概念　車子進校園有效分流

▲嘉北國小創新「得來速」車道。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓孩子安全上下學，家長便於接送，嘉北國小引進速食業者「得來速」概念，在距離學校大門約50至60公尺的北側側門，設計家長汽車接送區「得來速」單行車道，讓家長將汽車開進學校接送區，而學校正門、西側與南側側門則為機車接送區，「汽、機車分流」大大解決孩子上、下學車輛擁擠、塞車等狀況，目前也從原本每天約30幾台汽車流量，增加到約150台汽車的使用率。

▲嘉北國小創新「得來速」車道 學生家長接送安全又方便。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉北國小表示，校園四周道路狹小，兩側又停滿車輛、學生人數多，學區家長多以汽、機車接送子女。上、放學時嘉北街的車流難以疏散，路邊停車導致行車空間限縮，嚴重時更有雙向阻塞。今年6月底在上學時段推出「嘉北得來速試運方案」。

▲嘉北國小創新「得來速」車道分流簡圖。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉北國小校長趙季薇表示，車道開放時間為每天早上上學時間，以及星期二、星期三全校大放學時間，目前開放後的優點有:雨天時可提升30至40輛車輛應用，在校園司令台區接送小孩。校方也安排總導護老師及職工協助撐傘，服務到位。

校方表示，嘉北國小學生上放學交通以嘉北街及嘉南街為交通要道，學生上放學交通方式，汽車接送佔比20% (約305人)、機車接送佔比31% (約457人)，其中從正門接送者又佔38%(約佔4成)。目前「得來速」施行狀況良好，校方也加強宣導管制家長勿逆向行駛、依規定單向通行等，並加強管理校內開放通行後，特別注意車輛及行人分道安全，以降低安全疑慮。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」