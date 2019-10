音樂的蝴蝶效應！「Who’s Next」剃刀、米奇、ØZI用現在改變下一個未來

有時候改變看起來是一瞬間,但這背後卻是漫長的累積和堅持。

剃刀蔣和米奇林這兩個鬼才音樂製作人,就像游擊隊一樣,從獨立音樂開始做起,合作過的藝人包括張惠妹、J.Sheon、葛仲珊、蔡依林、頑童 MJ116等專輯,慢慢偷渡自己的音樂品味跨境到主流樂界。兩人都能編、能寫,都愛黑人音樂。

而如果這股能量是個原子彈,那麼像是外星人的紅髮小子ØZI就是個天外飛來的Trigger了。三年前,當剃刀、米奇遇上了什麼都能自己來、腦子裡有無項創意,在音樂上很純粹的ØZI,那腦海中想要創立自己廠牌的想法,一下子變得非常清晰。米奇說:「第二次碰到他,我就把他拖到角落,說:嘿!我想要你。」

他們一見面就有聊不完的靈感,〈走到飛〉、〈搏起〉都引爆了話題能量。主流音樂如今有百花齊開又新鮮好玩的面貌!這三個人一同創辦了新樂園的那一刻,也創造了屬於自己的未來篇章。就像它們這回為了台北時裝周 X Vogue FNO創作了一首絕妙神曲

跟VOGUE最純粹過癮的合作

米奇:這次VOGUE的合作就很純粹,其實我們中間沒什麼太多討論,就接力囉!不管前面的人做什麼囉!

ØZI:其實有個隱藏的角色,就是小富,也是我的製作人,那時我在出差的時候跟她討論這首歌叫什麼,他就帥帥地說:Who’s Next,好像不錯!所以回家我編曲玩馬上傳給米奇。

米奇:我聽了也覺得:好像不錯!那我們就接力囉!於是我就開始做,做完就丟給剃刀,說:換你囉!

ØZI:這首是我們第一次這麼做,想辦法把各自的Style接起來,就很有趣!轉回來我這邊的時候已經是完全不同的風格,雖然是一首歌,但我覺得自己好像做了三首歌。這次錄音的過程一點也不辛苦,反而很好玩。我們在錄音時的口頭禪就是:「再北爛一點!」

MV拍攝默契十足

ØZI:MV拍攝的轉轉影像,是我們的合作夥伴,我們也是很有默契。這過程我們也是沒有聊太多,只說我需要一台跑步機、想要在攝影棚裡面拍,他們就能夠把影像、美術、剪接的邏輯處理到完美的狀態。我覺得這次轉轉真的拍出了不起的神作,把我腦海中這首歌的樣子影像化了。而我在裡面的角色就是像剪接的節奏。

米奇:這次跟VOGUE前置開會,他們完全尊重我們的想法,這很特別,以往我們談合作經常會碰到限制,要去滿足大家,反而無法作出想要的東西。完全放給我們做,就可以作出精彩的作品。

ØZI:而且這次的主題又是未來,跟我們一直在做的事情,還有我們的價值觀都一樣。在各大產業,甚至是最近的金曲獎,我們都看到很多不一樣的未來在發生。所以我們希望這次的

VOGUE:當時看到ØZI的感覺?

剃刀:在認識他之前,就有在網路上聽到他的作品、看到他的MV,覺得很扯!他那時候還很小耶!

米奇:而且後來知道他寫歌、錄音、拍MV什麼都自己來,就覺得更誇張。後來第二次遇到他,我把他拉到旁邊說:「ㄟ!我想要你。」

剃刀:而且你還把他拉到角落。

米奇:反正在一起就是都很自然。當時很多唱片公司都想要簽他,但他想要做自己的音樂,跟我們的想法蠻接近。我們累積的經驗能量可以快速加速他的成長。而且當時他參加一個比賽剛好被新聞看到,中國有嘻哈也炒起來了,大家很好奇他到底是誰?突然就這麼爆起來了!





ØZI:我那時剛從美國回來,決定不去韓國做音樂,我也沒很了解華語音樂的圈子。但我當時處在一個狀態,就是不管見到哪一家公司,都會有一點點小疙瘩,好像有一點哪裡不對……當時我就想:我寧可自己來!直到遇到他們兩人,竟然有人跟我信念一樣,而且他們提到開廠牌,我腦海中也是在想一樣的事情!所以我們彼此資源互相結合,就是完美組合。它們在主流有經驗、有資源,也理解我想做的東西。比我單打獨鬥快很多,也對很多。

剃刀:我們三人目標都一致,我們當初成立廠牌的目的,就是要一起把這東西做起來!讓身邊的人知道我們真的要做了!我們不是只是「試試看」,我們就是把自己的未來也賭下去了。





VOGUE:三個人平時工作或相處的狀態是如何?

ØZI:我現在回頭看,我那時的狀態也只是一個很喜歡做音樂的小孩,沒有任何A&R的邏輯,我現在有的邏輯都是他們傳授下來的。他們教我怎麼把喜愛的音樂,變成一個產業。我覺得自己當時做了一個很對的選擇,把三個百慕達三角洲,形成一個很奇妙的金字塔。

剃刀:其實ØZI比較像老闆啦!我們就很像他的軍師,跟他分析這件事如果這麼做,會有什麼樣的效果。讓他去作決定……

ØZI:我就是很難搞的一個人,主觀意識很強。

米奇:才不會難搞咧!所謂的難搞是不知道自己要什麼,卻又以為自己都知道啊……ØZI很知道自己要什麼,這是最好的狀態。我們不用去思考其他的事情,可以很純粹的做音樂。

米奇:華語音樂很吃梗,這件事比音樂性還重要。但對我們來說,音樂的聽感才重要。這是一個純度的問題。這次完全沒有這個問題,我們可以純粹的作音樂,能做自己真的很過癮!



不僅在音樂影像上跨界顛覆,ØZI x VOGUE x TAIPEI FASHION WEEK ㄧ改你對時尚與音樂的認知,最強聯名主題曲 「Who’s Next?」

※文字:IRIS | 編輯:angela.wang |

