　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

音樂的蝴蝶效應！「Who’s Next」剃刀、米奇、ØZI用現在改變下一個未來

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

有時候改變看起來是一瞬間，但這背後卻是漫長的累積和堅持。

剃刀蔣和米奇林這兩個鬼才音樂製作人，就像游擊隊一樣，從獨立音樂開始做起，合作過的藝人包括張惠妹、J.Sheon、葛仲珊、蔡依林、頑童 MJ116等專輯，慢慢偷渡自己的音樂品味跨境到主流樂界。兩人都能編、能寫，都愛黑人音樂。

而如果這股能量是個原子彈，那麼像是外星人的紅髮小子ØZI就是個天外飛來的Trigger了。三年前，當剃刀、米奇遇上了什麼都能自己來、腦子裡有無項創意，在音樂上很純粹的ØZI，那腦海中想要創立自己廠牌的想法，一下子變得非常清晰。米奇說：「第二次碰到他，我就把他拖到角落，說：嘿！我想要你。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（左）黑色風衣、長袖塗鴉Ｔ、黑色長褲，all by Dior （中）藍色西裝套裝，all by Dior ; 黑色皮帶、金色飾品，all by Prada（右）黑色 Dior Logo 上衣、黑色西裝褲，all by Dior ; 銀色飾品、深藍色皮衣，all by Prada

他們一見面就有聊不完的靈感，〈走到飛〉、〈搏起〉都引爆了話題能量。主流音樂如今有百花齊開又新鮮好玩的面貌！這三個人一同創辦了新樂園的那一刻，也創造了屬於自己的未來篇章。就像它們這回為了台北時裝周 X Vogue FNO創作了一首絕妙神曲

跟VOGUE最純粹過癮的合作

米奇：這次VOGUE的合作就很純粹，其實我們中間沒什麼太多討論，就接力囉！不管前面的人做什麼囉！

ØZI：其實有個隱藏的角色，就是小富，也是我的製作人，那時我在出差的時候跟她討論這首歌叫什麼，他就帥帥地說：Who’s Next，好像不錯！所以回家我編曲玩馬上傳給米奇。

米奇：我聽了也覺得：好像不錯！那我們就接力囉！於是我就開始做，做完就丟給剃刀，說：換你囉！

ØZI：這首是我們第一次這麼做，想辦法把各自的Style接起來，就很有趣！轉回來我這邊的時候已經是完全不同的風格，雖然是一首歌，但我覺得自己好像做了三首歌。這次錄音的過程一點也不辛苦，反而很好玩。我們在錄音時的口頭禪就是：「再北爛一點！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

藍色西裝套裝，all by Dior ; 黑色皮帶、金色飾品，all by Prada

MV拍攝默契十足

ØZI：MV拍攝的轉轉影像，是我們的合作夥伴，我們也是很有默契。這過程我們也是沒有聊太多，只說我需要一台跑步機、想要在攝影棚裡面拍，他們就能夠把影像、美術、剪接的邏輯處理到完美的狀態。我覺得這次轉轉真的拍出了不起的神作，把我腦海中這首歌的樣子影像化了。而我在裡面的角色就是像剪接的節奏。

米奇：這次跟VOGUE前置開會，他們完全尊重我們的想法，這很特別，以往我們談合作經常會碰到限制，要去滿足大家，反而無法作出想要的東西。完全放給我們做，就可以作出精彩的作品。

ØZI：而且這次的主題又是未來，跟我們一直在做的事情，還有我們的價值觀都一樣。在各大產業，甚至是最近的金曲獎，我們都看到很多不一樣的未來在發生。所以我們希望這次的

VOGUE：當時看到ØZI的感覺？

剃刀：在認識他之前，就有在網路上聽到他的作品、看到他的MV，覺得很扯！他那時候還很小耶！

米奇：而且後來知道他寫歌、錄音、拍MV什麼都自己來，就覺得更誇張。後來第二次遇到他，我把他拉到旁邊說：「ㄟ！我想要你。」

剃刀：而且你還把他拉到角落。

米奇：反正在一起就是都很自然。當時很多唱片公司都想要簽他，但他想要做自己的音樂，跟我們的想法蠻接近。我們累積的經驗能量可以快速加速他的成長。而且當時他參加一個比賽剛好被新聞看到，中國有嘻哈也炒起來了，大家很好奇他到底是誰？突然就這麼爆起來了！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（左）藍色西裝套裝，all by Dior ; 黑色皮帶、金色飾品，all by Prada（右）黑色 Dior Logo上衣、黑色西裝褲，all by Dior ; 銀色飾品、深藍色皮衣，all by Prada

ØZI：我那時剛從美國回來，決定不去韓國做音樂，我也沒很了解華語音樂的圈子。但我當時處在一個狀態，就是不管見到哪一家公司，都會有一點點小疙瘩，好像有一點哪裡不對……當時我就想：我寧可自己來！直到遇到他們兩人，竟然有人跟我信念一樣，而且他們提到開廠牌，我腦海中也是在想一樣的事情！所以我們彼此資源互相結合，就是完美組合。它們在主流有經驗、有資源，也理解我想做的東西。比我單打獨鬥快很多，也對很多。

剃刀：我們三人目標都一致，我們當初成立廠牌的目的，就是要一起把這東西做起來！讓身邊的人知道我們真的要做了！我們不是只是「試試看」，我們就是把自己的未來也賭下去了。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

（左）黑色 Dior Logo 上衣、黑色西裝褲，all by Dior ; 銀色飾品、深藍色皮衣，all by Prada （中）紫色閃電毛衣、黑色褲子、金色飾品，all by Prada （右）白色襯衫、西裝褲，all by Dior ; 深藍色皮衣， by Prada

VOGUE：三個人平時工作或相處的狀態是如何？

ØZI：我現在回頭看，我那時的狀態也只是一個很喜歡做音樂的小孩，沒有任何Ａ&Ｒ的邏輯，我現在有的邏輯都是他們傳授下來的。他們教我怎麼把喜愛的音樂，變成一個產業。我覺得自己當時做了一個很對的選擇，把三個百慕達三角洲，形成一個很奇妙的金字塔。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

藍色西裝套裝，all by Dior ; 黑色皮帶、金色飾品，all by Prada

剃刀：其實ØZI比較像老闆啦！我們就很像他的軍師，跟他分析這件事如果這麼做，會有什麼樣的效果。讓他去作決定……

ØZI：我就是很難搞的一個人，主觀意識很強。

米奇：才不會難搞咧！所謂的難搞是不知道自己要什麼，卻又以為自己都知道啊……ØZI很知道自己要什麼，這是最好的狀態。我們不用去思考其他的事情，可以很純粹的做音樂。

米奇：華語音樂很吃梗，這件事比音樂性還重要。但對我們來說，音樂的聽感才重要。這是一個純度的問題。這次完全沒有這個問題，我們可以純粹的作音樂，能做自己真的很過癮！　

不僅在音樂影像上跨界顛覆，ØZI x VOGUE x TAIPEI FASHION WEEK ㄧ改你對時尚與音樂的認知，最強聯名主題曲 「Who’s Next?」

※文字：IRIS | 編輯：angela.wang |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

【2019金曲獎】最感人的得獎感言都在這！「獻給曾經認為自己沒有選擇的你！」蔡依林帶回年度專輯、年度歌曲！

Leo王、林憶蓮奪歌王歌后，ØZI拿下最佳新人！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
快訊／韓國瑜請假第一天！高雄21歲男「4樓扔步槍」…警匪對峙
家人去日本玩受託「買10盒六花亭」...他負能量破表　過來人
出生就遭父拋棄！13歲女跨區苦讀「進資優班」遭砂石車輾死…媽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

音樂的蝴蝶效應！「Who’s Next」剃刀、米奇、ØZI用現在改變下一個未來

樂天市場全球布局　開拓台、日、法、德市場跨境商機

板橋大遠百周慶開跑　化妝品3.8折起「單品項買二送一」囤貨最方便

【廣編】DV TOKYO又來囉！周年慶期間進駐新光三越

松果購物登錄興櫃市場　雙11單日交易額挑戰翻倍漲

運動前後這樣吃！　選對食物瘦身事半功倍

京華城禮券、影城優待票開放兌現　11／30前把握時間

解密女神賈靜雯走紅毯前的3大必準備事項

寵粉！男神晨翔任一日店長　玩比手畫腳狂放水送福利

專訪／大老闆都跑去做面膜　侯勝欽創國際香水品牌被笑「有夠大膽」

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

跟大雅殉職勇消告別...國旗覆棺！ 台中50分隊「同時鳴笛10秒哀悼」

售價6萬5！Galaxy Fold重新亮相 清脆摺疊聲超療癒還附藍芽耳機

台灣實力女歌手現身《蒙面》飆唱《陰天》　吳宗憲大讚：唱得比莫文蔚還好

飛兒《蒙面》被問「你單飛是被逼的嗎？」 侯佩岑急救援：不要再逼她了

突休克昏倒！他倒路口險遭車輾 護理師經過「實施CPR」暖救一命

音樂的蝴蝶效應！「Who’s Next」剃刀、米奇、ØZI用現在改變下一個未來

樂天市場全球布局　開拓台、日、法、德市場跨境商機

板橋大遠百周慶開跑　化妝品3.8折起「單品項買二送一」囤貨最方便

【廣編】DV TOKYO又來囉！周年慶期間進駐新光三越

松果購物登錄興櫃市場　雙11單日交易額挑戰翻倍漲

運動前後這樣吃！　選對食物瘦身事半功倍

京華城禮券、影城優待票開放兌現　11／30前把握時間

解密女神賈靜雯走紅毯前的3大必準備事項

寵粉！男神晨翔任一日店長　玩比手畫腳狂放水送福利

專訪／大老闆都跑去做面膜　侯勝欽創國際香水品牌被笑「有夠大膽」

f(x)送雪莉最後一程⋯宋茜趕回首爾！一身黑現身　口罩遮憔悴神情

小黃司機亂丟垃圾全被她拍下！他下秒掏1000給對方走人...網曝真相

國研院半導體研究中心台南基地上梁　2020年啟用

快訊／韓國瑜請假第一天！高雄21歲男「4樓扔衝鋒槍」…警匪對峙30分鐘

更新／菲律賓民答那峨島發生「規模6.4強震」　至少1傷有強烈餘震可能性

大陸首座橫跨橫斷山脈長隧　雲南「新華隧道」正式開通

「鷹眼」爆幼女面前開性愛趴　下體照曝光...前妻是元凶

全球2億孩童過胖或過瘦 　隱性飢餓成最大隱憂

華碩首創ZenBook Pro Duo互動藝術展　新媒體藝術家王宗欣、美力大使林予晞力推

打噴嚏竟骨折！醫列4大骨鬆徵兆　年過50「身高縮水4cm↑」當心了

消費熱門新聞

摩斯人氣米漢堡　團購開賣兩款限定版口味

美式賣場網紅液體衛生棉標錯價？

禮客周慶Max & Co.萬元包賣2千元

轉型咖啡豆供應商！34家「金鑛咖啡」疑結束營業　業者說話了

54歲創業賣香水　被笑「有夠大膽」

美咖盜南韓網友試色圖　

運動前後照吃　選對食物效果加倍

超台味！邪惡經典去骨香酥雞來了

侯勝欽54歲創香水品牌「贏過香奈兒」

板橋大遠百周慶化妝品3.8折起

曬衣遇空污警報　部落客實測大推救星來了

晨翔一日店長寵粉　玩遊戲送福利

京華城禮券、影城優待票開放兌現

迎戰雙11　PChome接單量提高8倍

更多熱門

相關新聞

10月必看美妝新品　

10月必看美妝新品　

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。

裘莉：梅菲瑟讓我再次感到堅強

裘莉：梅菲瑟讓我再次感到堅強

賈靜雯走紅毯前的3大必準備事項

賈靜雯走紅毯前的3大必準備事項

關鍵字：

Who’s Next剃刀蔣米奇林ØZIVogueTaiwan

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

和孫安佐運動片曝光！米砂認了：我拍的

拒連千毅包養…子涵性交易黑歷史曝光

子涵「爸爸開檳榔攤」爆假千金！家世遭起底

楊冪「突摘漁網耳環」被罵！

瑤瑤韓國喝喜酒穿這樣：賓客眼神變了

阿姨搭捷運「有老人起來」　年輕人不理：沒坐博愛座

連接兩張訂單！他看備註欄嚇歪...下秒直接報警

宋茜憔悴恍神現身！中斷拍戲「火速飛韓國」見雪莉

5機車連撞畫面曝！騎士倒地驚恐逃命

「劉喬安花名冊」揭13金釵價碼　辣模赴美126萬

美估20號颱恐生成！吳德榮曝2路徑

雪莉「急救單曝光」家屬心痛接受屍檢

福原愛第一次在台灣喝喜酒！

全台「6處郵局」11月起改中午才開

子涵遭爆進廠維修！塌鼻舊照曝光

更多

最夯影音

更多
雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！

雪莉脫去偶像包袱做回原本的自己　生前只想被愛：請疼愛我一點吧！
仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

被傳統道德綁架！顧公婆給孝親費　他外遇太太卻被檢討...親媽：要忍

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

韓國瑜終於親口說「放韓假了」　正式宣布請假3個月拚總統大選

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

具荷拉開直播「哭到心碎」　悼念雪莉：會連妳的份認真活著

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面