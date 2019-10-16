音樂的蝴蝶效應！「Who’s Next」剃刀、米奇、ØZI用現在改變下一個未來

有時候改變看起來是一瞬間，但這背後卻是漫長的累積和堅持。

剃刀蔣和米奇林這兩個鬼才音樂製作人，就像游擊隊一樣，從獨立音樂開始做起，合作過的藝人包括張惠妹、J.Sheon、葛仲珊、蔡依林、頑童 MJ116等專輯，慢慢偷渡自己的音樂品味跨境到主流樂界。兩人都能編、能寫，都愛黑人音樂。

而如果這股能量是個原子彈，那麼像是外星人的紅髮小子ØZI就是個天外飛來的Trigger了。三年前，當剃刀、米奇遇上了什麼都能自己來、腦子裡有無項創意，在音樂上很純粹的ØZI，那腦海中想要創立自己廠牌的想法，一下子變得非常清晰。米奇說：「第二次碰到他，我就把他拖到角落，說：嘿！我想要你。」

（左）黑色風衣、長袖塗鴉Ｔ、黑色長褲，all by Dior （中）藍色西裝套裝，all by Dior ; 黑色皮帶、金色飾品，all by Prada（右）黑色 Dior Logo 上衣、黑色西裝褲，all by Dior ; 銀色飾品、深藍色皮衣，all by Prada

他們一見面就有聊不完的靈感，〈走到飛〉、〈搏起〉都引爆了話題能量。主流音樂如今有百花齊開又新鮮好玩的面貌！這三個人一同創辦了新樂園的那一刻，也創造了屬於自己的未來篇章。就像它們這回為了台北時裝周 X Vogue FNO創作了一首絕妙神曲

跟VOGUE最純粹過癮的合作

米奇：這次VOGUE的合作就很純粹，其實我們中間沒什麼太多討論，就接力囉！不管前面的人做什麼囉！

ØZI：其實有個隱藏的角色，就是小富，也是我的製作人，那時我在出差的時候跟她討論這首歌叫什麼，他就帥帥地說：Who’s Next，好像不錯！所以回家我編曲玩馬上傳給米奇。

米奇：我聽了也覺得：好像不錯！那我們就接力囉！於是我就開始做，做完就丟給剃刀，說：換你囉！

ØZI：這首是我們第一次這麼做，想辦法把各自的Style接起來，就很有趣！轉回來我這邊的時候已經是完全不同的風格，雖然是一首歌，但我覺得自己好像做了三首歌。這次錄音的過程一點也不辛苦，反而很好玩。我們在錄音時的口頭禪就是：「再北爛一點！」

藍色西裝套裝，all by Dior ; 黑色皮帶、金色飾品，all by Prada

MV拍攝默契十足

ØZI：MV拍攝的轉轉影像，是我們的合作夥伴，我們也是很有默契。這過程我們也是沒有聊太多，只說我需要一台跑步機、想要在攝影棚裡面拍，他們就能夠把影像、美術、剪接的邏輯處理到完美的狀態。我覺得這次轉轉真的拍出了不起的神作，把我腦海中這首歌的樣子影像化了。而我在裡面的角色就是像剪接的節奏。

米奇：這次跟VOGUE前置開會，他們完全尊重我們的想法，這很特別，以往我們談合作經常會碰到限制，要去滿足大家，反而無法作出想要的東西。完全放給我們做，就可以作出精彩的作品。

ØZI：而且這次的主題又是未來，跟我們一直在做的事情，還有我們的價值觀都一樣。在各大產業，甚至是最近的金曲獎，我們都看到很多不一樣的未來在發生。所以我們希望這次的

VOGUE：當時看到ØZI的感覺？

剃刀：在認識他之前，就有在網路上聽到他的作品、看到他的MV，覺得很扯！他那時候還很小耶！

米奇：而且後來知道他寫歌、錄音、拍MV什麼都自己來，就覺得更誇張。後來第二次遇到他，我把他拉到旁邊說：「ㄟ！我想要你。」

剃刀：而且你還把他拉到角落。

米奇：反正在一起就是都很自然。當時很多唱片公司都想要簽他，但他想要做自己的音樂，跟我們的想法蠻接近。我們累積的經驗能量可以快速加速他的成長。而且當時他參加一個比賽剛好被新聞看到，中國有嘻哈也炒起來了，大家很好奇他到底是誰？突然就這麼爆起來了！





（左）藍色西裝套裝，all by Dior ; 黑色皮帶、金色飾品，all by Prada（右）黑色 Dior Logo上衣、黑色西裝褲，all by Dior ; 銀色飾品、深藍色皮衣，all by Prada



ØZI：我那時剛從美國回來，決定不去韓國做音樂，我也沒很了解華語音樂的圈子。但我當時處在一個狀態，就是不管見到哪一家公司，都會有一點點小疙瘩，好像有一點哪裡不對……當時我就想：我寧可自己來！直到遇到他們兩人，竟然有人跟我信念一樣，而且他們提到開廠牌，我腦海中也是在想一樣的事情！所以我們彼此資源互相結合，就是完美組合。它們在主流有經驗、有資源，也理解我想做的東西。比我單打獨鬥快很多，也對很多。

剃刀：我們三人目標都一致，我們當初成立廠牌的目的，就是要一起把這東西做起來！讓身邊的人知道我們真的要做了！我們不是只是「試試看」，我們就是把自己的未來也賭下去了。





（左）黑色 Dior Logo 上衣、黑色西裝褲，all by Dior ; 銀色飾品、深藍色皮衣，all by Prada （中）紫色閃電毛衣、黑色褲子、金色飾品，all by Prada （右）白色襯衫、西裝褲，all by Dior ; 深藍色皮衣， by Prada



VOGUE：三個人平時工作或相處的狀態是如何？

ØZI：我現在回頭看，我那時的狀態也只是一個很喜歡做音樂的小孩，沒有任何Ａ&Ｒ的邏輯，我現在有的邏輯都是他們傳授下來的。他們教我怎麼把喜愛的音樂，變成一個產業。我覺得自己當時做了一個很對的選擇，把三個百慕達三角洲，形成一個很奇妙的金字塔。

藍色西裝套裝，all by Dior ; 黑色皮帶、金色飾品，all by Prada



剃刀：其實ØZI比較像老闆啦！我們就很像他的軍師，跟他分析這件事如果這麼做，會有什麼樣的效果。讓他去作決定……

ØZI：我就是很難搞的一個人，主觀意識很強。

米奇：才不會難搞咧！所謂的難搞是不知道自己要什麼，卻又以為自己都知道啊……ØZI很知道自己要什麼，這是最好的狀態。我們不用去思考其他的事情，可以很純粹的做音樂。

米奇：華語音樂很吃梗，這件事比音樂性還重要。但對我們來說，音樂的聽感才重要。這是一個純度的問題。這次完全沒有這個問題，我們可以純粹的作音樂，能做自己真的很過癮！



不僅在音樂影像上跨界顛覆，ØZI x VOGUE x TAIPEI FASHION WEEK ㄧ改你對時尚與音樂的認知，最強聯名主題曲 「Who’s Next?」

※文字：IRIS | 編輯：angela.wang |

（完整文章請看VOGUE.com）



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