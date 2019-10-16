RIMOWA電子標籤「3萬行李箱」買2年故障…台中男竟要送德國修！原廠緊急發函

記者許力方／綜合報導

德國知名百年頂級行李箱品牌RIMOWA在台換代理商，去年底停止供貨、關閉店櫃，如今卻爆出消費糾紛。台中市一名林姓民眾買了新科技「電子標籤」行李箱，上個月發現螢幕故障，送回台灣原廠維修，代理商卻以存有個資為由拒絕，要他親自送德國維修，目前台中維修據點則發函找香港代理商協助。

林姓民眾2年前在台北百貨公司專櫃購入RIMOWA電子標籤功能的行李箱，保固期5年，今年9月29日他突然發現，行李箱側邊的電子螢幕故障，趕緊送回原廠維修，未料代理商卻以標籤內「存有個資」，為了保護隱私權不便維修，要他親自到德國送修。截至目前，代理商都未出面說明。

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台中維修處人員向《東森新聞》表示，因為台中據點只能維修有螺絲的地方，至於電子標籤的科技，得到台北找師傅修復。員工解釋，因電子標籤不是換新就可以用，必須要認證，德國原廠已經改版，不像之前在台灣賣的款式，德國方面沒有回應，因此，此案例目前發函給香港代理商，請求協助處理維修。

台中維修處員工表示，因電子標籤無法修，消費者得先上網填維修單，再將行李箱送到台北仁愛店，轉請香港代理商協助維修。台中市消保官康馨壬則指出，個資部分，若消費者願意提供，那是可以進行維修，若消費者不同意個人資料或里程數保密，當然就得親自提供給原廠。

在旅遊史上被譽為「經典傳奇」，RIMOWA是世界上唯一擁有超過115年悠久歷史的行李箱企業品牌，創造了許多個第一，2015年開發「電子標籤」更引發旅行革命紀錄。過往都要人工報到託運行李，但使用RIMOWA電子標籤，即使在家中或路上都能自行從航空公司APP取得登機證，完成報到、託運程序，大幅省下排隊時間，堪稱顛覆歷史的黑科技。

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