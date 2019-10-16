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藍委調查蔡英文論文資料...教育部回函：138年12月31日「解密」

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▲▼中華民國108年國慶大會,總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文陷入學歷造假風波。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文學歷造假疑雲風波未熄，國民黨立法委員陳宜民爆料，同黨立委陳學聖向教育部調閱蔡英文論文相關資料，得到的回函上面寫的資料等級為「密」，據《國家機密法》規定期限為10年，也就是民國118年即可解密，但卻是採「絕對機密」的30年，註明須等到民國138年12月31日才能解密，此事相當不尋常。

陳宜民表示，《國家機密保護法》第4條規定，「絕對機密」適用於「洩漏後足以使國家安全或利益遭受非常重大損害之事項，難道蔡英文的學歷資料，會使國家安全或利益遭受非常重大損失，還是她個人利益會遭受重大損失？」

陳學聖表示，為什麼蔡英文清譽受到那麼多質疑時，這些資料不能公布出來？「如果我們錯了，我們道歉，如果中間有問題，總統就出來澄清，就這麼簡單，我要求直球對決，如果要持續到民國138年、30年後才解密，妳（蔡英文）的論文疑案不會洗清，而且會跟著妳。」 

陳學聖也強調，此事跟總統大選無關，綠營不要自己牽拖進來，綠營說他用預算政治勒索，「我公開保證，我從政那麼多年，我如果用預算質詢去威脅或勒索官員服從我的意旨，我立委可以不做！我對自己的清譽非常重視。」

總統府14日聲明強調，蔡英文的論文真實性，已經經過LSE（倫敦政經學院）的證實，總統府也多次清楚說明了，此議題為沒意義的政治操作。

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